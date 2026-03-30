OL : Après Endrick, Mastantuono vers Lyon

Le Real Madrid se réjouit de la manière dont l'OL a redonné du temps de jeu et de la valeur à Endrick. Cela tombe bien, les Merengue voudraient en faire de même l'été prochain avec Franco Mastantuono.

Les dirigeants du Real Madrid ne sont pas fous, et ils constatent avec satisfaction que le prêt d'Endrick à l'Olympique Lyonnais est une vraie réussite. Du moins si on se met dans leur perspective. Car non seulement l'avant-centre brésilien a un énorme temps de jeu, mais en plus la chute de sa valeur financière s'est arrêtée , ce qui n'est pas anecdotique. De quoi donner des idées aux dirigeants du géant espagnol, lesquels réfléchissent désormais au prêt de Franco Mastantuono lors du prochain mercato estival. Selon OK Diario , le joueur recruté l'été dernier pour 61 millions d'euros à River Plate n'est désormais plus vraiment un premier choix pour Álvaro Arbeloa, mais Madrid ne souhaite pas le transférer. Et c'est encore une fois une formule à la Endrick qui est envisagée pour le milieu offensif de 18 ans.

Mastantuono devra jouer une coupe d'Europe

Nos confrères espagnols précisent que la réussite de l'opération Endrick pousse le Real Madrid à envisager très sérieusement un nouveau prêt d'une de ses futures stars. Sauf que, comme pour le Brésilien, les Merengue exigent que le club à qui sera prêté Franco Mastantuono dispute soit la Ligue des champions, soit l'Europa League. OK Diario précise que lors du dernier mercato hivernal, Madrid a reçu une douzaine de demandes de prêt de la part de clubs européens, et que forcément le club aura l'embarras du choix l'été prochain si l'opération est confirmée.

Pour l'Olympique Lyonnais, qui a démontré avec Endrick sa capacité à réellement être respectueux à la fois de sa parole donnée au Real Madrid, mais également des promesses faites au joueur, l'idée de faire venir le milieu de terrain argentin de 18 ans doit être tentante. Les dirigeants de l'OL savent déjà comment négocier avec Madrid, il reste tout de même à se qualifier pour une coupe d'Europe, et c'est là un autre challenge.