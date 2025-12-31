L’OL cache Endrick, c'est un ordre du Real Madrid

Très attendu depuis sa signature à l’Olympique Lyonnais, Endrick se fait discret. Le club rhodanien prend soin de ne pas afficher des images du Brésilien sur les réseaux sociaux. Et pour cause, l’attaquant prêté par le Real Madrid n’est pas encore officiellement sous contrat avec les Gones.

A peine arrivé, Endrick est devenu la nouvelle attraction de l’Olympique Lyonnais . Beaucoup attendaient la signature du Brésilien annoncée depuis plusieurs semaines. Un engouement inédit pour le club rhodanien qui a battu son record sur Instagram. Sur le compte officiel des Gones, l’officialisation de l’arrivée du Merengue a été vue plus de 17 millions de fois. C’est bien plus que la précédente référence, à savoir l’annonce du transfert de Tyler Morton, « seulement » visionnée par moins de trois millions de personnes.

Cette première statistique d’Endrick à Lyon montre bien à quel point son arrivée excite les supporters. Les fidèles du Groupama Stadium sont forcément impatients de le voir en action, ne serait-ce qu’au centre d’entraînement. Mais depuis sa venue, Endrick se fait particulièrement discret. Une trentaine de fans l’attendaient à la sortie de son premier entraînement lundi. Mais ces derniers ont seulement reçu un geste de la main de l’attaquant prêté par le Real Madrid qui ne s’est pas arrêté pour signer des autographes ou prendre des selfies.