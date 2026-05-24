OL : Afonso Moreira vendu cet été, Lyon s'y prépare

Afonso Moreira a été le transfert parfait de l'OL l'été dernier. Acheté 2 millions d'euros seulement, il s'est affirmé comme l'un des gros talents de Ligue 1. Le jeune portugais séduit beaucoup de gros clubs et Lyon réfléchit déjà à le vendre.

L' Olympique Lyonnais a bâti une superbe équipe avec très peu d'argent. Très endetté, le club rhodanien a été opportuniste au mercato . Le travail de Matthieu Louis-Jean peut être largement salué. Pourtant, le plus beau recrutement est du à Paulo Fonseca. L'entraîneur de l'OL a repéré Afonso Moreira au Portugal. Le jeune ailier évoluait au sein de la réserve du Sporting. Lyon a déboursé 2 millions d'euros pour un joueur destiné à être remplaçant au départ. Le scénario a été différent pour le club et pour le joueur, transformant cette pioche surprise en coup de maître.

Moreira vendu, une clause change tout

Devenu titulaire indiscutable suite à la blessure de Malick Fofana, Moreira a su saisir sa chance. Il a inscrit 8 buts et délivré 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Ses qualités de percussion ont été utiles en attaque. En outre, il a montré de grandes qualités physiques avec une répétition des courses défensives. A 21 ans, sa marge de progression semble énorme et il attire les plus gros clubs européens. Manchester United notamment le suit de près. L'OL préférerait le conserver mais le besoin d'argent condamne les Gones à écouter les offres attentivement.

Lyon doit récupérer 20 millions d'euros dans les ventes de joueurs d'ici le 30 juin. 25 millions d'euros minimum sont attendus pour Afonso Moreira. Le journal portugais A Bola précise que le Sporting avait négocié 20% sur la plus-value d'une future vente du joueur l'été dernier. Conséquence, l'OL va devoir ramer pour obtenir un transfert au prix le plus important possible, afin de conserver une belle rentrée d'argent malgré cette clause en cas de vente. Seule un départ de Malick Fofana changera cette donne puisque les Lyonnais ont décidé de sacrifier uniquement l'un de leurs deux ailiers cet été.