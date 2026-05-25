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L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

OL25 mai , 11:00
parCorentin Facy
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L’OL a réalisé des miracles avec peu de moyens l’été dernier sur le marché des transferts. Malgré la 4e place en Ligue 1, la situation sera similaire pour Matthieu Louis-Jean lors du mercato à venir.
L’été dernier, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu une intersaison très mouvementée. Leur club a d’abord été relégué en Ligue 2 par la DNCG avant de finalement se sauver grâce à la reprise en mains de Michele Kang en lieu et place de John Textor. Le directeur technique Matthieu Louis-Jean a dû composer un mercato avec des bouts de ficelle, tentant des paris à faible coût tels que Tyler Morton, Pavel Sulc, Afonso Moreira ou encore Ruben Kluivert. Un mercato malin qui a permis aux Gones de terminer à la 4e place en Ligue 1.
L’été qui s’annonce sera moins stressant, notamment car le passage devant la DNCG ne devrait pas être aussi chaotique. En revanche, l’OL disposera toujours de très faibles moyens pour recruter selon Nicolas Puydebois. « Le club n'a pas d'argent mais il peut se positionner sur des joueurs au bon état d’esprit » a notamment l’ancien l’ex-gardien de l’Olympique Lyonnais dans l’émission ‘Tant qu’il y aura des Gones’, avant de poursuivre.

La 4e place, un cadeau empoisonné 

« Ce qui est fait est excitant car on espérait rien de cet effectif. Les Morton, Sulc, Moreira, Karabec... C'est ça qu'on attend, que ça bosse » se félicite le consultant. Si le manque de moyens n’est pas rédhibitoire, l’OL a néanmoins un caillou dans la chaussure à l’aube du mercato qui arrive : sa quatrième place, un véritable cadeau empoisonné selon Enzo Reale, directeur sportif du Goal FC et consultant pour l’émission TQYDG.

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« C'est la pire des places pour Matthieu Louis-Jean. Là, il vend un projet, mais avec quelle coupe d'Europe ? Il faudra peaufiner. On sait ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. À eux de faire en sorte d'être meilleurs l'année prochaine » a-t-il lancé, estimant que l’incertitude autour de la qualification en Ligue des Champions est un vrai handicap pour lancer son mercato. Cela est d’autant plus problématique que dans un monde idéal, Lyon aimerait avancer rapidement pour disposer d’un effectif le plus complet possible dès début août pour le premier tour des barrages. Une fois de plus, Matthieu Louis-Jean et les recruteurs lyonnais vont donc devoir réaliser de véritables miracles sur le marché des transferts, malgré un budget très réduit.
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A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

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Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

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les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

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j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

L’OL n’a « pas d’argent » et un gros problème

Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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