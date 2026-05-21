Plus de 25 ME pour Tessmann, le rêve américain de l'OL

Tanner Tessmann est sur la liste des joueurs à vendre en priorité du côté de Lyon. Le milieu américain pourrait rapporter jusqu'à 25 millions d'euros. C'est le souhait de l'OL qui mise aussi sur le Mondial pour faire exploser le prix de son joueur.

Sans Ligue des champions garantie la saison prochaine, l' Olympique Lyonnais va devoir enchaîner les ventes pour connaître un été serein. Plusieurs cadres sont menacés et le premier à être sur la sellette s'appelle Tanner Tessmann. Absent de la fin de saison lyonnaise, le milieu américain n'est plus désiré par Paulo Fonseca. Son départ est d'autant plus probable qu'il séduit plusieurs clubs européens, notamment anglais. Brentford, Leeds mais aussi les Espagnols de l'Atlético de Madrid sont les plus cités à ce stade. Reste à trouver un terrain d'entente avec l'OL sur le plan financier.

Tessmann à plus de 25 ME, l'OL y croit !

Transfermarkt, Tessmann est mis sur le marché pour plus du double par l'OL. Les Gones espèrent en tirer entre 20 et 25 millions d'euros au Tuttomercatoweb. Coté à 10 millions d'euros seulement par le site, Tessmann est mis sur le marché pour plus du double par l'OL. Les Gones espèrent en tirer entre 20 et 25 millions d'euros au mercato . C'est la somme promise par le club rhodanien à la DNCG en tout cas. Un montant pas si simple à atteindre sur le papier. Pourtant, Lyon est confiant et espère même dépasser la barre des 25 millions d'euros selon le site italien

Pour ce faire, Lyon mise sur le Mondial 2026. Attendu dans la liste des Etats-Unis le 26 mai, Tanner Tessmann peut augmenter sa valeur s'il réussit son tournoi individuellement et collectivement. L'ancien joueur de Venise bénéficiera d'une belle exposition pendant plusieurs semaines. L'équipe américaine jouera dans un groupe D abordable avec l'Australie, le Paraguay et la Turquie. Le périple des hommes de Mauricio Pochettino sera donc scruté de près à Lyon, où on rêve d'un rôle capital pour le milieu défensif de 24 ans.