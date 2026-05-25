Mandanda et Canal+, c'est déjà fini ?
Steve Mandanda n'est pas à l'aise comme consultant

TV : Canal+ et Mandanda, ça sent déjà la fin

TV25 mai , 9:40
parClaude Dautel
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Quelques jours après avoir annoncé sa retraite sportive, Steve Mandanda avait rejoint l'équipe des consultants de Canal+ pour la Ligue des champions. Mais l'ancien gardien de but admet que ce rôle ne l'a pas totalement emballé, même s'il ne ferme pas la porte à une telle fonction.
Le 15 septembre 2025, Canal+ officialisait la venue de Steve Mandanda comme consultant lors des soirées européennes, notamment pour les matchs de l'Olympique de Marseille. L'OM ayant connu le parcours que l'on sait, « Il fenomeno » était resté mesuré concernant son ancienne équipe et a même évité de se montrer trop sévère. Ce lundi, s'exprimant dans Ouest-France, Steve Mandanda admet qu'il n'a pas réellement pris un énorme plaisir dans ce rôle totalement nouveau pour lui et il a aisément expliqué pourquoi. Il est vrai que, fraîchement retraité, il lui était difficile d'être totalement objectif et parfois critique contre des joueurs qu'il connaissait trop bien. De quoi l’inciter à prendre du recul.

Mandanda ne pense pas être fait pour cela

« Cette expérience m’a aidé à voir si ce qu’il se passait de l’autre côte de l’écran, me plaisait ou pas. Je ne me suis pas forcément senti à l’aise dans ce rôle où il faut analyser et critiquer des collègues que j’avais quittés, il y a peu. Petit à petit, je me suis adapté, mais je pense que ce n’est pas un rôle qui est fait pour moi, en tout cas sur le long terme », reconnu Steve Mandanda dans le quotidien régional. Pour sa reconversion, l’ancien gardien de but a entamé des études dans le management du sport à Limoges comme d’autres footballeurs avant lui. Plus récemment, il a également sorti une biographie, « Les jours d'après », dans laquelle il a évoqué notamment la santé mentale des sportifs et les problèmes engendrées par l'après-carrière.
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