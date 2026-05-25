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L'ASSE lâche ses deux stars pour une fortune

ASSE25 mai , 11:30
parCorentin Facy
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Montée en Ligue 1 ou pas, l’AS Saint-Etienne sait qu’il sera difficile de retenir Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili une saison de plus. Les Verts pourraient céder et récupérer une grosse manne financière.
Il y a tout juste un an, l’AS Saint-Etienne a réalisé un incroyable tour de force sur le marché des transferts. Malgré sa relégation en Ligue 2, le club stéphanois n’a pas cédé face aux nombreuses avances pour recruter ses joueurs vedettes, Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. L’attaquant belge était notamment ciblé en France (Rennes, Paris FC) et en Allemagne tandis que l’ailier géorgien, élu meilleur joueur de la saison en Ligue 2 aux trophées UNFP, avait par exemple des touches en Turquie.
En dépit de sa relégation en Ligue 2, l’ASSE a tenu bon, conservant ses deux joueurs dans le but de vite remonter en Ligue 1. Un pari qui pourrait être gagnant si le club forézien vient à bout de Nice lors du barrage d’accession cette semaine. En revanche, pour TopMercato, ces deux matchs seront les derniers disputés avec l’ASSE par Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. En effet, le média juge ces deux départs comme quasiment inévitables, peu importe que Saint-Etienne évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine.

Deux transferts pour près de 30 ME ?

En ce qui concerne Lucas Stassin, la direction stéphanoise souhaite « réaliser une très belle plus-value », deux ans après avoir dépensé 10 millions d’euros pour le recruter en Belgique et alors que son contrat expire dans deux ans. La situation de Davitashvili est similaire. Le Géorgien a lui aussi un contrat qui prend fin dans deux ans (juin 2028) et pour l’ASSE, il serait trop risqué de les conserver et de les voir arriver à un an de leur fin de contrat. Davitashvili est toujours apprécié en Turquie mais pas uniquement.

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La Ligue 1 s’intéresse de près à lui après ses performances très remarquées à Bordeaux puis à Saint-Etienne depuis deux ans. L’AS Monaco et le LOSC ont manifesté un intérêt. Que ce soit pour Stassin ou Davitashvili, il faudra en revanche payer le prix fort. L’attaquant belge est valorisé à 15 millions d’euros, un prix proche du Géorgien, estimé par Transfermarkt à 10 millions d’euros. Bonus compris, les Verts pourraient récupérer près de 30 millions d’euros grâce à ces deux ventes. Un vrai exploit après une saison passée en Ligue 2.
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Derniers commentaires

A quelle heure et sur quelle chaine voir ASSE-Nice ?

on s'en fiche ça n'intérresse personne !!

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Le mec qui pense que l'OL rembourse que 20M€ mdr. Comme le disait un grand philosophe : -"Son silence est souvent sa contribution la plus pertinente." @Jean-michel Aulas

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les feminines avancent, maintien cette année ... L'OM ne s'est pas focus sur elles pdt assez longtemps d'ou le retard .

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j'aime pas Benatia , mr moi je , mais il a qd même un réseau important, des compétences comme agent de joueur. Meme si ils nous a bien Niqué , ca n'enlève rien a certaines actions, ventes etc Qu'apporterait Mandanda, qu'on a dore tous , mais qui est dépressif avec sa retraite et qui se cherche ?

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Pas grave si tu ne comprends pas,. Pas étonnant non plus……

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