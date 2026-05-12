OL : 5ME pour cet attaquant, Lyon hésite très fort

Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Lyon, Roman Yaremchuk ne sait pas encore s’il va rester à l’OL au-delà de l’été prochain. Cela dépendra de ses dirigeants, qui devront définir s’il est nécessaire de lever l’option d’achat ou pas.

Sans trop de budget, le club rhodanien avait réussi un joli tour de passe-passe en faisant venir deux buteurs lors du dernier mercato hivernal. Si la venue d’Endrick avait fait couler beaucoup d’encre, sachant que le Brésilien du Real Madrid est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial, l’arrivée de Roman Yaremchuk avait moins enthousiasmé les supporters. Venu pour remplacer Martin Satriano, parti à Getafe en janvier, l’Ukrainien a répondu aux attentes placées en lui, surtout en cette fin de saison. Auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matchs avec les Gones, le joueur de 30 ans commence à s'épanouir à Lyon. Mais pour combien de temps ? Personne ne sait si Yaremchuk va pouvoir s’inscrire dans la durée avec l’ OL , sachant que son prêt se finit en juin prochain.

5 ME pour Yaremchuk, une bonne affaire ?

« Je suis heureux et honoré de jouer dans un tel club, mais ce n’est pas encore le moment pour parler de mon avenir à l’OL ». Prêté avec une option d’achat de cinq millions d’euros, Yaremchuk a encore les qualités pour aider l’OL la saison prochaine, surtout avec son profil de pivot. C’est en tout cas ce que pense David Hernandez. « Après une période d’acclimatation de six mois, il pourrait ainsi donner la pleine mesure de ses qualités, dans un rôle de doublure, notamment si la Ligue des champions est au rendez-vous », écrit le journaliste du site Suite à une première partie de saison compliquée à l’Olympiakos, Yaremchuk a réussi à se relancer à Lyon. Mais pour le moment, il ne sait pas encore s’il va rester ou pas :. Prêté avec une option d’achat de cinq millions d’euros, Yaremchuk a encore les qualités pour aider l’OL la saison prochaine, surtout avec son profil de pivot. C’est en tout cas ce que pense David Hernandez., écrit le journaliste du site Olympique-et-lyonnais , qui sait que la suite de l’aventure de Yaremchuk à Lyon dépendra de la fin de saison des Gones.

Si l’OL réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions en faisant un bon résultat contre Lens lors de la dernière journée dimanche prochain, le club lyonnais aura un plus gros budget pour garder l’Ukrainien en tant que doublure. Sinon, l’OL cherchera plutôt à concentrer tout son budget offensif pour recruter un gros buteur, afin de compenser pour de bon le départ de Georges Mikautadze.