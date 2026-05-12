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OL : 5ME pour cet attaquant, Lyon hésite très fort

OL12 mai , 8:40
parAlexis Rose
5
Prêté jusqu’à la fin de la saison du côté de Lyon, Roman Yaremchuk ne sait pas encore s’il va rester à l’OL au-delà de l’été prochain. Cela dépendra de ses dirigeants, qui devront définir s’il est nécessaire de lever l’option d’achat ou pas.
Sans trop de budget, le club rhodanien avait réussi un joli tour de passe-passe en faisant venir deux buteurs lors du dernier mercato hivernal. Si la venue d’Endrick avait fait couler beaucoup d’encre, sachant que le Brésilien du Real Madrid est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football mondial, l’arrivée de Roman Yaremchuk avait moins enthousiasmé les supporters. Venu pour remplacer Martin Satriano, parti à Getafe en janvier, l’Ukrainien a répondu aux attentes placées en lui, surtout en cette fin de saison. Auteur de quatre buts lors de ses quatre derniers matchs avec les Gones, le joueur de 30 ans commence à s'épanouir à Lyon. Mais pour combien de temps ? Personne ne sait si Yaremchuk va pouvoir s’inscrire dans la durée avec l’OL, sachant que son prêt se finit en juin prochain.

5 ME pour Yaremchuk, une bonne affaire ?

Suite à une première partie de saison compliquée à l’Olympiakos, Yaremchuk a réussi à se relancer à Lyon. Mais pour le moment, il ne sait pas encore s’il va rester ou pas : « Je suis heureux et honoré de jouer dans un tel club, mais ce n’est pas encore le moment pour parler de mon avenir à l’OL ». Prêté avec une option d’achat de cinq millions d’euros, Yaremchuk a encore les qualités pour aider l’OL la saison prochaine, surtout avec son profil de pivot. C’est en tout cas ce que pense David Hernandez. « Après une période d’acclimatation de six mois, il pourrait ainsi donner la pleine mesure de ses qualités, dans un rôle de doublure, notamment si la Ligue des champions est au rendez-vous », écrit le journaliste du site Olympique-et-lyonnais, qui sait que la suite de l’aventure de Yaremchuk à Lyon dépendra de la fin de saison des Gones.

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Si l’OL réussit à se qualifier pour la Ligue des Champions en faisant un bon résultat contre Lens lors de la dernière journée dimanche prochain, le club lyonnais aura un plus gros budget pour garder l’Ukrainien en tant que doublure. Sinon, l’OL cherchera plutôt à concentrer tout son budget offensif pour recruter un gros buteur, afin de compenser pour de bon le départ de Georges Mikautadze.
R. Yaremchuk

R. Yaremchuk

UkraineUkraine Âge 30 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Rouge0
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Coupe de France

2025/2026
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WC Qualification Europe

2026
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Rouge0
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Friendly International

2026
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Champions League

2025/2026
Matchs1
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Europa League

2025/2026
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Ligue 1

2025/2026
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Jaune1
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
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163337233276-44

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