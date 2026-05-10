5 ME pour Yaremchuk, l'OL fixe une condition

Précieux pour l’OL depuis quelques semaines, Roman Yaremchuk n’est pas assuré de rester à Lyon la saison prochaine. Le club rhodanien a fixé ses conditions pour recruter l’international ukrainien.

L’hiver dernier, l’Olympique Lyonnais s’est activé pour se renforcer dans le secteur offensif. Le club rhodanien a fait venir Endrick et Noah Nartey mais aussi Roman Yaremchuk . En manque de temps de jeu à l’Olympiakos, l’avant-centre ukrainien de 30 ans est d’abord arrivé sur la pointe des pieds avec un rôle de remplaçant. Mais depuis quelques semaines, celui qui compte 67 sélections avec l’Ukraine est un titulaire important aux yeux de Paulo Fonseca.

Vrai pivot qui profite à Tolisso, Endrick ou encore Afonso Moreira, Yaremchuk a aussi marqué 4 buts et délivré 1 passe décisive. De quoi donner envie aux Gones de lever son option d’achat à 5 millions d’euros pour le recruter définitivement à l’Olympiakos ? Selon le site TransferFeed, il est encore un peu tôt pour le dire. Et pour cause, le média nous apprend que l’OL a pris une décision concernant l’avenir de Roman Yaremchuk : son option d’achat ne sera levée que si Lyon se qualifie directement en Ligue des Champions.

L'OL attend de valider sa qualification en C1

Autrement dit, l’Ukrainien doit aider son équipe à rester troisième de Ligue 1 s’il veut rester en France la saison prochaine. Matthieu Louis-Jean sait à quel point le bonus financier de la qualification en C1 est crucial et acceptera de faire un effort pour recruter Yaremchuk si l’OL parvient à atteindre son objectif. Si ce n’est pas le cas en revanche, il sera alors impossible pour Lyon de sortir 5 millions d’euros afin de recruter le géant ukrainien d’1m91. Un enjeu de plus pour les Gones en cette fin de saison.

Car du côté de Paulo Fonseca, on aimerait très certainement conserver Roman Yaremchuk dans l’effectif, au moins pour la rotation. Car on imagine bien qu’en cas de qualification en Ligue des Champions, l’OL se mettra en quête d’un buteur d’un plus haut standing afin de faire briller son attaque. Yaremchuk a lui prouvé qu’il pouvait être très utile dans l’ombre ou pour faire briller les autres. Raison pour laquelle Lyon est chaud à l’idée de l’acheter de manière définitive cet été.