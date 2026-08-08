OL : Matthieu Louis-Jean vise encore trois recrues

Très actif depuis le début de l’été avec 7 recrues pour un total de 30 millions d’euros dépensés, l’OL ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Matthieu Louis-Jean espère finaliser encore trois renforts.

De retour à la compétition avant les autres clubs de Ligue 1 avec son 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais a réalisé un mercato express cet été. Matthieu Louis-Jean a rapidement finalisé les arrivées de Loïs Openda, Mohamed Ouédraogo, Julien Duranville, Noham Kamara, Kaïl Boudache, Mads Bistrup et Felix Bacher pour un total de 30 millions d’euros. De quoi étoffer l’effectif de Paulo Fonseca. Suffisamment pour tenir toute la saison, avec la Ligue 1 et une coupe d’Europe à disputer ? En interne, un constat est clair : il faut encore recruter.

L’OL souhaite profiter des trois dernières semaines du mois d’août pour saisir de bonnes opportunités et offrir de nouvelles solutions à l’entraîneur portugais. Trois recrues sont visées selon le compte insider @LucasCompany15. « Petite indiscrétion du matin : L’OL espère encore renforcer son effectif avec 3 recrues (2 titulaires + 1 rotation) d’ici à la fin du mercato. Et parallèlement au moins le double de départs (+ de 6 joueurs) pour resserrer le groupe en qualité et en nombre » a-t-il publié avant d’apporter quelques précisants en répondant à certains internautes. « 3 titulaires ? Ça dépendra des départs (si un titulaire part en plus) … Attention aussi aux départs importants ou imprévus qui pourraient demander un recrutement à ces poste (ailiers ou autres) » a-t-il ajouté.

Autrement dit, après une période plus calme en ce début du mois d’août, l’OL devrait reprendre rapidement sa marche en avant sur le mercato. Reste à voir quels seront les postes ciblés par l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Une recrue au poste de latéral droit semble indispensable au vu des performances récentes de Mata et de Maitland-Niles. Au milieu de terrain aussi, un renfort serait perçu d’un bon oeil par Paulo Fonseca. Il sera aussi crucial de voir quels seront les potentiels départs lors de la dernière ligne droite du mercato alors que des joueurs comme Nuamah ou Fofana pourraient être courtisés.