Ni Satriano ni Endrick, l’OL trouve un nouveau n°9

L'OL ne va pas prendre le risque de titulariser Endrick contre Lille ce dimanche soir. Son concurrent ne sera pas non plus aligné d'entrée de jeu.

Pour le choc de ces 16es de finale de la Coupe de France , tous les regards seront tournés vers Lille, où Lyon se rendra ce dimanche soir. Une rencontre phare qui marquera les débuts d’Endrick sous le maillot lyonnais. Il faudra toutefois attendre un peu après 21h00 pour voir jouer le Brésilien prêté par le Real Madrid.

Endrick et Satriano sur le banc contre le LOSC

En effet, Paulo Fonseca l’a confié en conférence de presse, l’ancien de Palmeiras sort d’une demi-saison quasiment blanche. Et même s’il a forcément connu des séances d’entrainement de qualité avec le Real Madrid, cela ne vaut pas les matchs. Et le rythme nécessaire qui va avec. L’idée n’est pas de le mettre titulaire dès que possible pour le voir se blesser. Ainsi, Endrick débutera sur le banc de touche selon L’Equipe. Ce sera même en compagnie de son « concurrent » officiel Martin Satriano. L’attaquant uruguayen ne donne pas satisfaction et va certainement voir son temps de jeu s’effondrer.

Pour occuper le poste d’avant-centre, Paulo Fonseca continuera donc sa tactique mouvante. Si Pavel Sulc et Afonso Moreira sont annoncés sur les côtés de l’attaque, c’est Khalis Merah qui occupera le rôle de numéro 9. Un placement bien évidemment provisoire, le jeune milieu pouvant redescendre d’un cran pour être numéro 10 et laisser Sulc, qui adore trainer dans le dos des défenses, prendre l’axe et la profondeur.

Mais il ne fait aucun doute que, sauf pépin à l’échauffement, Endrick disputera ses premières minutes sous le maillot de l’OL ce dimanche soir dans le Nord. Et ce sera l’un des moments très attendus de la soirée.