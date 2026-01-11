ICONSPORT_281400_0059

Ni Satriano ni Endrick, l’OL trouve un nouveau n°9

OL11 janv. , 11:20
parGuillaume Conte
0
L'OL ne va pas prendre le risque de titulariser Endrick contre Lille ce dimanche soir. Son concurrent ne sera pas non plus aligné d'entrée de jeu.
Pour le choc de ces 16es de finale de la Coupe de France, tous les regards seront tournés vers Lille, où Lyon se rendra ce dimanche soir. Une rencontre phare qui marquera les débuts d’Endrick sous le maillot lyonnais. Il faudra toutefois attendre un peu après 21h00 pour voir jouer le Brésilien prêté par le Real Madrid.

Endrick et Satriano sur le banc contre le LOSC

En effet, Paulo Fonseca l’a confié en conférence de presse, l’ancien de Palmeiras sort d’une demi-saison quasiment blanche. Et même s’il a forcément connu des séances d’entrainement de qualité avec le Real Madrid, cela ne vaut pas les matchs. Et le rythme nécessaire qui va avec. L’idée n’est pas de le mettre titulaire dès que possible pour le voir se blesser. Ainsi, Endrick débutera sur le banc de touche selon L’Equipe. Ce sera même en compagnie de son « concurrent » officiel Martin Satriano. L’attaquant uruguayen ne donne pas satisfaction et va certainement voir son temps de jeu s’effondrer.
Pour occuper le poste d’avant-centre, Paulo Fonseca continuera donc sa tactique mouvante. Si Pavel Sulc et Afonso Moreira sont annoncés sur les côtés de l’attaque, c’est Khalis Merah qui occupera le rôle de numéro 9. Un placement bien évidemment provisoire, le jeune milieu pouvant redescendre d’un cran pour être numéro 10 et laisser Sulc, qui adore trainer dans le dos des défenses, prendre l’axe et la profondeur.
Mais il ne fait aucun doute que, sauf pépin à l’échauffement, Endrick disputera ses premières minutes sous le maillot de l’OL ce dimanche soir dans le Nord. Et ce sera l’un des moments très attendus de la soirée.

Lire aussi

Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifieRennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie
Avec Endrick, Genesio voit l’OL injouableAvec Endrick, Genesio voit l’OL injouable
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281139_0045
OL

L'OL montre la sortie à cette recrue hors de prix

ICONSPORT_281551_0053
OM

L’OM va au clash pour 60.000 euros

ICONSPORT_281577_0063
PSG

Fabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuse

ICONSPORT_281630_0098
Mercato

Cole Palmer à Manchester United, tout est en place

Fil Info

11 janv. , 12:40
L'OL montre la sortie à cette recrue hors de prix
11 janv. , 12:20
L’OM va au clash pour 60.000 euros
11 janv. , 12:00
Fabian Ruiz, le PSG rejette une première offre honteuse
11 janv. , 11:40
Cole Palmer à Manchester United, tout est en place
11 janv. , 11:00
Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !
11 janv. , 10:40
Chantilly-Rennes, le match très spécial d’Habib Beye
11 janv. , 10:20
CAN 2025 : L'Algérie n'accuse pas uniquement l'arbitre
11 janv. , 10:00
Manchester United fait un cadeau à l’OM et au PSG

Derniers commentaires

Abdelli quitte le Maroc, direction l’OM !

Je remercie les dieux du foot pour avoir bifurqué abdelli à l’OM et pas à Lyon ! Je pense pas me tromper mais lui c’est un plot qui marche sur le terrain, ce mec va pourrir le vestiaire du club qui va le recruter et rien que pour ça je remercie l’OM

Le PSG met Barcola dans de sales draps

Je penses surtout qu’il a compris l’erreur de signer à Paris ! C’est pas un troll mais juste que sont niveau n’était pas à la hauteur du PSG à ce moment, à mon sens 1 année supplémentaire à Lyon lui aurait été plus favorable pour lui et Lyon mais l’appât du gain a été plus fort et ont voit le résultat

OM : Une minute en Ligue 1, il fait craquer l’Espagne

La cristalline lui a couté cher à maupay !!! Comme quoi le karma🤣

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

ce bon vieux journal pro parisien. qui sort un article a charge contre l OM quelle surprise. juste pour suce du parigot et vendre du journal. a gerber. masi ca fait mouillé les bobos. et fait fretiller les mongols. donc c est deja ça

Marseille écoeuré, l'arbitre a offert le titre au PSG

lol. wow t es arrangé toi.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading