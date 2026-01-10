Avec Endrick, Genesio voit l’OL injouable

Adversaire de l’Olympique Lyonnais dimanche en Coupe de France, Bruno Genesio ne sous-estime pas l’équipe rhodanienne. Au contraire, l’entraîneur du LOSC décrit une formation redoutable, surtout après l’arrivée du Brésilien Endrick.

Comme son homologue Paulo Fonseca, Bruno Genesio n’est pas satisfait du tirage au sort. L’entraîneur du LOSC aurait préféré éviter l’Olympique Lyonnais en 16e de finale de la Coupe de France. Durant la première partie de saison, le technicien a pu constater que les Gones avaient bien surmonté les obstacles de l’été. L'actuel cinquième du championnat fait même partie des candidats au podium de Ligue 1. D'où le discours élogieux de son prochain adversaire en conférence de presse.

« Lyon est une équipe régulière malgré les difficultés et tous les événements contraires qu'ils ont connus en début de saison, notamment le changement de présidence et les difficultés financières qu'ils ont rencontrées, a commenté l’ancien coach lyonnais. Ils font une excellente première partie de championnat avec un groupe assez restreint, mais avec beaucoup de bons joueurs dans ce groupe restreint, on ne le dit pas assez. Ils ont peut-être un effectif moins étoffé que les autres équipes de haut de tableau mais ils ont quand même deux champions du monde (Tagliafico et Tolisso), des joueurs d'expérience. »

Le profil qui leur manquait - Bruno Genesio

Sans oublier « l'arrivée d'Endrick qui va énormément les aider sur le plan offensif », ajoute Bruno Genesio, qui considère l’Olympique Lyonnais comme « une des meilleures équipes du championnat ». Reste à savoir si cet adversaire redoutable lancera son nouvel attaquant d’entrée. « Je ne sais pas si Endrick jouera puisqu’il a eu très peu de temps de jeu avec le Real. Je ne sais pas ce que fera Paulo. Mais c'est sûr que c'est un peu le profil qui leur manquait sur le début de saison. On verra s'il débute demain ou pas. En tout cas, c’est un jeune joueur avec un gros potentiel qui peut énormément apporter à cette équipe », a prévenu l’entraîneur de Lille.