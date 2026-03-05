ICONSPORT_360272_0103

Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG

PSG05 mars , 22:20
parGuillaume Conte
0
Désireux de se renforcer en défense, le PSG craque sur Joël Ordoñez. La lutte promet d'être féroce avec Liverpool, mais le montant demandé par Bruges va rappeler de bons souvenirs à Luis Campos.
Deux ans après avoir fait venir Willian Pacho, le PSG cible Joel Ordoñez, son compatriote du Club Bruges. Paris n’est pas seul sur le coup et le prix de l’Equatorien est en train de s’envoler après ses belles performances en Ligue des Champions, où il n’a pas été loin de faire tomber l’Atlético de Madrid avec ses coéquipiers belges. A 21 ans, le futur mondialiste fait saliver pas mal de monde, et Sports Boom révèle que Liverpool envisage de frapper fort pour le recruter l’été prochain.

Liverpool, le PSG et Chelsea à la lutte

Le club anglais a des moyens assez colossaux et l’a démontré l’été dernier avec un demi-millard d’euros de lâchés pour se renforcer, même si cela n’a pas suffi à mettre les Reds dans la course pour le titre en Premier League. Chelsea et le PSG sont intéressés, et Bruges ne s’opposera pas à sa vente en cas de belle offre. Evalué officiellement à 25 millions d’euros, Ordoñez partira à un montant bien plus élevé.
Selon le média britannique, c’est la somme de 40 millions d’euros qui sera nécessaire pour le sortir de la Venise du Nord. Un montant totalement similaire à celui déboursé pour aller chercher Willian Pacho en provenance de Francfort. Autant dire que le PSG n’aura aucun mal à poser cette somme s’il juge qu’Ordoñez est le joueur qu’il lui faut. Si Paris n’a pas été très dérangeant l’été dernier au mercato, la musique risque d’être différente tant il devient évident que du renfort à tous les postes est nécessaire. Liverpool risque de voir de quel bois le PSG se chauffe au mercato dans un dossier comme celui menant à Joël Ordoñez.
0
Derniers commentaires

Fabian Ruiz refuse de jouer, le PSG furieux !

Si c'est vrai c'est gerbant. Que tu te préserves pour le Mondial ca se comprend,mais pas que tu restes au frigo jusqu'en juin quoi

CdF : Toulouse pour l’OL ou Lens... Le tirage des demi-finales

Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....

OL - Lens : les compos (21h10 sur beIN Sports 1 et France 2)

Enfin Abner qui descend et un aillier qui entre

