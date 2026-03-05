Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG

Si c'est vrai c'est gerbant. Que tu te préserves pour le Mondial ca se comprend,mais pas que tu restes au frigo jusqu'en juin quoi
Comme par hasard pour l'OL....tirage de poussin. Strasbourg un bon pied en finale et favori pour le sacre 👍c'est l'équipe qui mérite le plus si Lens sort. Mais une finale Strasbourg vs Lens serait magnifique et largement mérité pour les 2.
Qualifiés en 8e de ldc et leader de L1 ca va plutôt bien ma jalouse 😀
Oui enfin il disait qu'il était deg de ne pas avoir plus de matches pour donner du temps de jeu à tout le monde....
Enfin Abner qui descend et un aillier qui entre
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
🥶 | Joel Ordóñez bezorgt Club Brugge in de laatste seconden van de wedstrijd de overwinning! 🔵⚫️ #CHACLU