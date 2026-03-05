Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG

Désireux de se renforcer en défense, le PSG craque sur Joël Ordoñez. La lutte promet d'être féroce avec Liverpool, mais le montant demandé par Bruges va rappeler de bons souvenirs à Luis Campos.

Deux ans après avoir fait venir Willian Pacho, le PSG cible Joel Ordoñez, son compatriote du Club Bruges. Paris n’est pas seul sur le coup et le prix de l’Equatorien est en train de s’envoler après ses belles performances en Ligue des Champions, où il n’a pas été loin de faire tomber l’Atlético de Madrid avec ses coéquipiers belges. A 21 ans, le futur mondialiste fait saliver pas mal de monde, et Sports Boom révèle que Liverpool envisage de frapper fort pour le recruter l’été prochain.

Liverpool, le PSG et Chelsea à la lutte

Le club anglais a des moyens assez colossaux et l’a démontré l’été dernier avec un demi-millard d’euros de lâchés pour se renforcer, même si cela n’a pas suffi à mettre les Reds dans la course pour le titre en Premier League. Chelsea et le PSG sont intéressés, et Bruges ne s’opposera pas à sa vente en cas de belle offre. Evalué officiellement à 25 millions d’euros, Ordoñez partira à un montant bien plus élevé.