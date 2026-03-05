ICONSPORT_361060_0219

OL : Yaremchuk, les vestes se retournent à une vitesse folle

OL05 mars , 23:07
parGuillaume Conte
2
A l'image de son équipe, Roman Yaremchuk a vécu un match en deux temps contre Lens ce jeudi soir, en quarts de finale de la Coupe de France. Les supporters de l'OL sont partagés.
Largement handicapé offensivement, l’Olympique Lyonnais a quasiment mis toutes ses forces vives au coup d’envoi tant Paulo Fonseca n’avait guère de choix. Cela a donné un 4-4-2 un peu à l’ancienne, avec un duo composé de Endrick qui tournait autour de Roman Yaremchuk. La première période de l’Ukrainien a été catastrophique, peu à l’aise dos au jeu, ce qui est pourtant sa spécialisé, battu dans l’attaque de balle et dans les duels aériens, et imprécis dans ses remises. Et quand il faut courir avec le ballon, l’attaquant n’est clairement pas le plus à son aise.

Yaremchuk largué en première période

A tel point que son changement était demandé à l’heure de jeu, quand Rémi Himbert se préparait à entrer en jeu. « Il est lent, il est maladroit, je ne comprends pas ce qu’il fait là », « que quelqu’un lui dise d’accélérer », « Il faut voir la lourdeur du duo Tolisso Yaremchuk sur chaque ballon… » a même conclu le consultant Yannis LB de Winamax.

Tweet not found

The embedded tweet could not be found…

Mais en seconde période, le joueur prêté par l’Olympiakos a montré un autre visage. Son but d’une déviation de la tête assez folle sur un centre de Himbert l’a transformé, et il a porté le danger, avec en plus de cela une frappe sur la barre transversale juste avant son but. Plus à l’aise avec le ballon, il s’est déplacé pour créer du danger, sans montrer de signe de fatigue. Assez peu complémentaire avec Endrick, il a néanmoins tout donné pour essayer d’inverser la tendance, et montré ses qualités.
De quoi séduire de nombreux supporters qui ont retourné leur veste avec ces 45 minutes complètement différentes. « Il fait une deuxième mi temps de brave », « Yaremchuk vraie 2e MT », a rectifié le même Yannis LB, signe que l’Ukrainien a marqué des points et a démontré qu’il pouvait être utile si on jouait pour lui.

Coupe de France

05 mars 2026 à 21:10
Olympique Lyonnais
Yaremchuk67'Himbert90'
2
2
Match terminé
Lens
Thauvin23'Sima45'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
R. Himbert
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
90
ENTRE
R. Fofana
LensLens
SORT
A. Sima
LensLens
Remplacement
87
ENTRE
A. Karabec
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
N. Teye Nartey
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
78
ENTRE
A. Haidara
LensLens
SORT
O. Édouard
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
2
