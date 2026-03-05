Manchester United : De Zerbi en finale

La quête d'un nouvel entraineur se poursuit à Manchester United en vue de la saison prochaine. Roberto De Zerbi est dans une finale à trois pour le poste.

Michael Carrick, malgré son très bon intérim qui pourrait remettre Manchester United en Ligue des Champions, ne devrait pas continuer l’aventure avec les Red Devils. Cela peut sembler difficile pour l’entraineur anglais, ancien joueur majeur du club et très attaché à MU, mais les dirigeants veulent un grand nom et sont bien décidés à regarder ailleurs pour la saison prochaine. Les candidatures sont déjà épluchées et le casting se limite pour le moment à trois noms selon Ben Jacobs, le journaliste spécialiste du football anglais.

Tuchel et Ancelotti, MU les oublie

Déjà, il rappelle que deux entraineurs très cotés ne sont pas considérés pour le poste : Carlo Ancelotti et Thomas Tuchel, qui disputeront la Coupe du monde respectivement avec le Brésil et l’Angleterre. Les trois candidats sont donc : Roberto De Zerbi, Roberto Martinez et Julian Nagelsmann. Les trois hommes ont l’énorme avantage d’être libre, et donc de pouvoir discuter sans aucune contrainte en plein milieu de la saison, de donner leurs directives pour le prochain mercato également si besoin, et de préparer leur arrivée sereinement dans trois mois.