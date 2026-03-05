ICONSPORT_361060_0146

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Coupe de France05 mars , 23:21
parAlexis Rose
103
Quart de finale de la Coupe de France :
Groupama Stadium.
OL - Lens : 2-2, 4-5 aux tirs au but.
Buts : Yaremchuk (67e), Himbert (90e+4) pour l’OL ; Thauvin (23e), Sima (45e+1) pour Lens.
Tirs au but : Karabec (1), Tolisso (2), Morton (3), Endrick (5) pour l'OL ; Rayan Fofana (1), Abdulhamid (2), Udol (3), Sangaré (4), Thauvin (5) pour Lens.
Grâce à un Florian Thauvin des grands soirs et à une séance de tirs au but rondement menée, le Racing Club de Lens a créé la surprise d’éliminer l’Olympique Lyonnais (2-2, 4-5 tab) pour se qualifier en demi-finales de la Coupe de France.
Au lendemain de l'élimination de l’OM, l’OL et Lens avaient un gros coup à jouer dans cette Coupe de France. Et malgré un statut de favori à domicile, Lyon se faisait surprendre en première période… Profitant d’un ballon mal repoussé par Descamps sur une frappe en force d’Abdulhamid depuis le côté droit, Thauvin ouvrait effectivement le score en marquant dans le but vide au deuxième poteau (0-1 à la 23e). Si le deuxième gardien lyonnais se rachetait un peu plus tard en stoppant un tir d’Édouard (43e), l’ancien portier nantais ne pouvait rien faire sur une frappe surpuissante de Sima après un bon de service de l’intenable Thauvin (0-2 à la 45e+1). Lens rentrait donc aux vestiaires avec un avantage de deux buts devant un public du Groupama Stadium abasourdi.
Après la pause, Lyon tentait de se battre pour réagir. Yaremchuk trouvait d'abord la transversale de Risser (62e), avant de se racheter dans la foulée. Puisque sur un excellent centre du jeune entrant Himbert, l’attaquant ukrainien relançait le suspense en trouvant le chemin des filets d’une magnifique tête décroisée au point de penalty (1-2 à la 67e). Par la suite, l’OL n’arrivait pas trop à mettre en difficulté la défense nordiste... jusqu'au bout du temps additionnel. Profitant d'une mauvaise sortie de Risser, Tolisso remettait le ballon de la tête sur Himbert, qui égalisait d'une reprise spontanée du droit en lobant toute la défense de Lens (2-2 à la 90e+4). Un but qui faisait chavirer le public lyonnais et qui permettait à l'OL d'arracher la séance de tirs au but malgré une dernière opportunité de Thomasson sortie par Descamps (90e+7).
Durant la séance de tirs au but, les premiers tireurs ne tremblaient pas... jusqu'à Niakhaté, quatrième tireur côté lyonnais, qui butait sur Risser. Et après un nouveau sans faute, c'est... Thauvin qui marquait finalement le tir au but vainqueur pour Lens !
Grâce à ce succès sur ses terres au bout de la nuit, Pierre Sage permet donc à Lens d’intégrer le dernier carré de la Coupe de France pour la première fois depuis bien longtemps ! Autour du mercredi 22 avril prochain, le RCL recevra donc le Toulouse FC, tombeur de l’OM, dans le cadre des demi-finales pour espérer viser une première victoire en CDF. De son côté, l'OL de Paulo Fonseca devra se racheter en Europa League, mais aussi en L1 pour embellir sa saison.
103
