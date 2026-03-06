L2 : Programme TV et résultats de la 26e journée

26e journée de Ligue 2 :

Vendredi 6 mars

20h00 : Pau FC - Bastia (sur beIN Sports Max 6)

Rodez Aveyron Football - Grenoble Foot (sur beIN Sports Max 5)

AS Nancy Lorraine - Montpellier Hérault (sur beIN Sports Max 7)

Stade Lavallois - En Avant Guingamp (sur beIN Sports Max 8)

US Boulogne - Amiens SC (sur beIN Sports Max 4)

Samedi 7 mars

14h00 : Le Mans FC - FC Annecy (sur beIN Sports 2)

Troyes - Clermont Foot (sur beIN Sports 1)

20h00 : AS Saint-Etienne - Red Star FC (sur beIN Sports 1)

Lundi 9 mars

20h45 : USL Dunkerque - Stade de Reims (sur beIN Sports 1)