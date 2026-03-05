Vermeeren OM

OM : Vermeeren un joueur technique, Dugarry s’étouffe

OM05 mars , 22:00
parAlexis Rose
0
Tristement éliminé de la Coupe de France face à Toulouse mercredi, l’Olympique de Marseille ne dispose pas d’un effectif de grande qualité, selon les dires de Christophe Dugarry.
La saison du club phocéen est en train de virer au cauchemar. Suite à une première partie de saison plutôt bonne, l’OM a débuté l’année 2026 avec plein d’ambitions. Sauf qu’au fur et à mesure des semaines, tout s’est effondré pour les Marseillais. Entre sa défaite cruelle au Trophée des Champions contre le PSG début janvier, sa piteuse sortie de route en Ligue des Champions face à Bruges et ses mauvais résultats en L1, l’OM s’était déjà bien sabordé. L’effectif d’Habib Beye misait alors beaucoup sur la Coupe de France, une compétition que l’OM n’a plus remporté depuis 1989, pour aller chercher un premier trophée depuis plus de dix ans. Mais là encore, Marseille a réussi à tout gâcher mercredi en perdant aux tirs au but contre Toulouse (2-2, 3-4 tab).

Un quart de finale de Coupe de France que l’OM a raté en partie à cause d’un milieu de terrain défaillant. En raison des absences du capitaine Pierre-Emile Hojbjerg, suspendu, et de la bonne surprise Quinten Timber, Beye avait aligné un trio composé de Kondogbia, Abdelli et Vermeeren dans l’entrejeu. Des choix pas payants du tout, puisque le milieu marseillais a pris l’eau contre le TFC. Rien d’étonnant à cela, selon Christophe Dugarry, pour qui Vermeeren, l’international belge prêté par le RB Leipzig, n’a clairement pas le niveau pour diriger le jeu de l’OM dans un rendez-vous important de Coupe de France.

« L’effectif de Marseille est d’une pauvreté… »

« J'en ai marre de ces joueurs considérés comme techniques, notamment au milieu de terrain. Le petit Vermeeren est considéré comme un joueur technique, mais il fait 99% de ses passes à côté ou vers l'arrière. Il ne casse pas une ligne. Il ne prend aucune initiative avec le ballon. Je n’en peux plus ! La technique, ce n’est pas de faire des passes à côté sans perdre la balle. Faire des passes à 4 mètres, ce n’est pas de la technique. À Marseille, ils se sont battus pour avoir Abdelli, mais il tire une caravane ! Dès qu’il est dans le sens du jeu, il est incapable de créer des différences, il n’est jamais dans la surface. Je n’ai rien contre lui, mais il n’a pas le niveau pour jouer à l’OM.

L’effectif de Marseille est d’une pauvreté… Les masques tombent. De Zerbi, qui est un entraîneur moyen, a été incapable de les faire progresser pendant un an et demi. Il a même fait perdre du talent à certains joueurs. Mais le milieu contre Toulouse était catastrophique. Casseres à lui tout seul, il a fait exploser l’entrejeu marseillais », a balancé, dans l’émission Rothen s’enflamme, le consultant de RMC, qui estime donc que l’OM a un effectif sur-côté.
A. Vermeeren

A. Vermeeren

BelgiumBelgique Âge 21 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
0
