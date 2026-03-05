ICONSPORT_360351_0602

TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 106 mars , 00:00
parQuentin Mallet
0
En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes. Une rencontre qui vaut cher aussi bien pour des Parisiens leaders que pour des Monégasques à la poursuite des places européennes.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

Éliminé de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a enfin pu bénéficier d'une semaine de repos complète pour préparer ses prochaines échéances. Pour la troisième fois en trois semaines, les hommes de Luis Enrique affrontent l'AS Monaco et tenteront de conforter leur avance dans la course au titre. De leur côté, les Monégasques ont impérativement besoin de points pour éviter de se faire distancer dans la course aux places européennes. Cette rencontre de Ligue 1 se jouera ce vendredi 6 mars à 20h45 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Pour cette rencontre entre le PSG et l'AS Monaco, pas de jaloux : cette dernière est diffusée aussi bien sur beIN Sports 1 que sur Ligue 1+, les deux diffuseurs officiels du championnat de France de Ligue 1. Dans les deux cas, un avant-match sera diffusé pendant les quelques minutes qui précèdent le coup d'envoi.

Les compos probables de PSG - Monaco :

C'est avec un groupe presque au complet que Luis Enrique va pouvoir aborder la réception de l'AS Monaco. En effet, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu devraient faire leur retour dans le groupe, tandis que Fabian Ruiz, João Neves et Quentin Ndjantou, tous trois en convalescence, ne seront pas de la partie. Pour le poste de gardien de but, Matvey Safonov apporte satisfaction à son entraîneur et devrait à nouveau être titularisé à la place de Lucas Chevalier.
La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

Lire aussi

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est raviPSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi
Côté Monégasques, Sébastien Pocognoli va une nouvelle fois devoir composer sans un certain nombre de joueurs puisque Diatta, Dier, Hradecky, Pogba et Ouattara manquent à l'appel, alors que Biereth, Teze et Zakaria sont bien dans le groupe pour le déplacement à Paris.
La compo probable de Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique - Camara, Bamba - Adingra, Coulibaly, Golovin - Balogun.
0
Articles Recommandés
Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_361060_0146
Coupe de France

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

ICONSPORT_361060_0219
OL

OL : Yaremchuk, les vestes se retournent à une vitesse folle

Fil Info

06 mars , 00:30
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
05 mars , 23:21
CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales
05 mars , 23:07
OL : Yaremchuk, les vestes se retournent à une vitesse folle
05 mars , 23:00
CdF : Programme TV et résultats des quarts de finale
05 mars , 22:40
Manchester United : De Zerbi en finale
05 mars , 22:20
Le prix d’Ordoñez dévoilé, ça va plaire au PSG
05 mars , 22:00
OM : Vermeeren un joueur technique, Dugarry s’étouffe
05 mars , 21:30
Liverpool : Slot bientôt viré, son successeur est déjà connu

Derniers commentaires

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Ok Bernard

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Le gars me parle d’humilité 🤣🤣🤣 t trop fort toi 🤣🤣

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

Au Greg le jour ou tu parles foot tu le fais signe

Le groupe de l'OL encore une fois décimé

ah oui.. m’en parle pas…

CdF : Lens climatise l'OL et rejoint Toulouse en demi-finales

J ai juste compris bla bla bla , bla bla bla… merci d’être passé quand même 😉

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading