TV : PSG - Monaco, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG reçoit Monaco au Parc des Princes. Une rencontre qui vaut cher aussi bien pour des Parisiens leaders que pour des Monégasques à la poursuite des places européennes.

Quelle heure pour PSG - Monaco ?

ce vendredi 6 mars à 20h45 au Parc des Princes. Éliminé de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain a enfin pu bénéficier d'une semaine de repos complète pour préparer ses prochaines échéances. Pour la troisième fois en trois semaines, les hommes de Luis Enrique affrontent l' AS Monaco et tenteront de conforter leur avance dans la course au titre. De leur côté, les Monégasques ont impérativement besoin de points pour éviter de se faire distancer dans la course aux places européennes. Cette rencontre de Ligue 1 se joueraau Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Monaco ?

Pour cette rencontre entre le PSG et l'AS Monaco, pas de jaloux : cette dernière est diffusée aussi bien sur beIN Sports 1 que sur Ligue 1+, les deux diffuseurs officiels du championnat de France de Ligue 1. Dans les deux cas, un avant-match sera diffusé pendant les quelques minutes qui précèdent le coup d'envoi.

Les compos probables de PSG - Monaco :

C'est avec un groupe presque au complet que Luis Enrique va pouvoir aborder la réception de l'AS Monaco. En effet, Ousmane Dembélé et Senny Mayulu devraient faire leur retour dans le groupe, tandis que Fabian Ruiz, João Neves et Quentin Ndjantou, tous trois en convalescence, ne seront pas de la partie. Pour le poste de gardien de but, Matvey Safonov apporte satisfaction à son entraîneur et devrait à nouveau être titularisé à la place de Lucas Chevalier.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Kvaratskhelia, Doué, Barcola.

Côté Monégasques, Sébastien Pocognoli va une nouvelle fois devoir composer sans un certain nombre de joueurs puisque Diatta, Dier, Hradecky, Pogba et Ouattara manquent à l'appel, alors que Biereth, Teze et Zakaria sont bien dans le groupe pour le déplacement à Paris.

La compo probable de Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Faes, Caio Henrique - Camara, Bamba - Adingra, Coulibaly, Golovin - Balogun.