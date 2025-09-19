Neal Maupay à l'OL, la porte se ferme !

L’OL envisage sérieusement d’utiliser son joker pour recruter un avant-centre dans les prochaines semaines. Le club rhodanien peut s’offrir un joueur libre ou qui évolue en Ligue 1 et songe à Neal Maupay.

Auteur de 4 buts et 4 passes décisives sous les couleurs de l’Olympique de Marseille la saison dernière, Neal Maupay n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Le coach italien lui préfère Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et le jeune Robinio Vaz. Conséquence directe, l’ancien Niçois ne fait pas partie des joueurs inscrits par l’OM pour disputer la Ligue des Champions. Son départ l’hiver prochain est une hypothèse crédible… et pourquoi pas avant.

En effet, l’OL est à la recherche d’un joker et peut recruter un joueur libre ou qui évolue en Ligue 1. Le profil de Neal Maupay pourrait rendre de fiers services aux Gones, qui ne comptent que Martin Satriano comme véritable buteur depuis le départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Le salaire de Maupay pourrait être un frein, mais l’idée est actuellement en réflexion du côté des dirigeants lyonnais. Chez les supporters de l’OL en tout cas, le choix est fait.

Dans un sondage publié le 17 septembre dernier sur Foot01, nous vous avons demandé si l’OL devait miser sur Neal Maupay en tant que joker. Vous avez été nombreux à donner votre avis et pour 62% d’entre vous, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca ne doivent pas faire venir l’ancien joueur de l’OGC Nice ou encore d’Everton dans la capitale des Gaules. Vous estimez donc que Lyon peut aller chercher un joueur plus fort, et n’a aucun intérêt à miser sur un attaquant au placard à Marseille. Sans compter que pour certains sympathisant du club rhodanien, le passé Stéphanois de Neal Maupay, qui a joué chez les Verts de 2015 à 2017, n’arrange sans doute rien.