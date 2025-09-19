ICONSPORT_258205_0038
Endrick

Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

OM19 sept. , 13:00
parCorentin Facy
Selon la presse espagnole, l’OM a profité de son match au Santiago Bernabeu ce mardi pour discuter avec le Real Madrid de l’avenir d’Endrick. 
Mardi soir, l’Olympique de Marseille a livré une excellente prestation sur la pelouse du Real Madrid. Le club olympien a par ailleurs profité de ce déplacement dans la capitale espagnole pour évoquer le mercato hivernal avec les dirigeants du club merengue. Le cas Dani Ceballos a logiquement été évoqué, après l’accord trouvé au mois d’août pour le transfert de l’international espagnol, qui a ensuite changé d’avis en souhaitant rester au Real. Un autre dossier a fait l’objet de discussions approfondies entre l’OM et le Real Madrid selon le site Defensa Central.

L'OM et le Real ont discuté d'un prêt d'Endrick

Le média explique que Pablo Longoria et Florentino Pérez ont personnellement échangé sur la situation d’Endrick. L’attaquant brésilien a été peu utilisé par Carlo Ancelotti la saison dernière. Sa préparation et son début de saison ont été tronqués en raison d’une blessure dont il vient tout juste de se remettre. Les places seront chères au Real avec Mbappé, Garcia, Vinicius, Rodrygo, Brahim ou encore Mastantuono dans le secteur offensif. C’est la raison pour laquelle l’OM a évoqué avec le Real mardi dernier un possible prêt d’Endrick à Marseille lors de la seconde partie de saison 2025-2026.
Présent à la table des discussions, Florentino Pérez n’a pas fermé la porte aux dirigeants olympiens. Le patron du Real Madrid a simplement demandé à son homologue Pablo Longoria de se montrer patient. Le club de la Casa Blanca souhaite voir l’évolution d’Endrick dans les six mois à venir et son utilisation par Xabi Alonso. Dans le cas où le temps de jeu du Brésilien serait très faible, le Real Madrid pourrait alors considérer l’option d’un prêt à Marseille.

Lire aussi

L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026
Florentino Pérez a en tout cas promis à Pablo Longoria et à Medhi Benatia qu’ils seraient les premiers informés si le Real décidait de mettre Endrick sur le marché des prêts en janvier prochain. Il ne serait donc pas étonnant de revoir les rumeurs envoyant le Brésilien du côté à l’OM fleurir en janvier prochain, en fonction bien sûr du temps de jeu accumulé d’ici-là par l’ancien joueur de Palmeiras du côté du Bernabeu.
Articles Recommandés
ICONSPORT_165988_0001
OL

Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple

Valentin Rongier
FC Nantes

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

ICONSPORT_270646_0413
PSG

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

ICONSPORT_271121_0015
Ligue des Champions

Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris

Fil Info

16:00
Quel numéro neuf pour l'OL ? Le choix est simple
15:40
« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier
15:20
Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby
15:00
Barça-PSG : Koundé veut faire payer Paris
14:30
OM-PSG : Nayef Aguerd toujours incertain
14:30
OM : Plus fort que Yamal, Greenwood affole l’Europe
14:00
Nice : Franck Haise n'est pas trahi par son vestiaire
13:40
ASSE : Le Stassin nouvelle version va tout casser
13:20
OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

Derniers commentaires

OM : Pas de faute grave pour Benatia

tu fais partie des 85%

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Tes pas, rires.

Le PSG transforme Luis Enrique en entraîneur de rugby

Il faut des résultats pour avoir une telle confiance de la part de sa direction. Si LE nous avait fait une Amorim à United, c est de Jean Bouin qu il regarderait les matchs ...

« Il va prendre son tarif », Nantes sans pitié avec Rongier

"Les vrais dépositaires des valeurs d'un club, ce sont ses supporters. " C'est quoi les valeurs des supporters nantais? En quoi elles diffèrent de ceux de Rennes?

OL : Paulo Fonseca a inventé une idée révolutionnaire

"inventer une idée" XD

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading