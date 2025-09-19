Endrick à l'OM, rendez-vous secret à Madrid !

Selon la presse espagnole, l’OM a profité de son match au Santiago Bernabeu ce mardi pour discuter avec le Real Madrid de l’avenir d’Endrick.

Mardi soir, l’Olympique de Marseille a livré une excellente prestation sur la pelouse du Real Madrid. Le club olympien a par ailleurs profité de ce déplacement dans la capitale espagnole pour évoquer le mercato hivernal avec les dirigeants du club merengue. Le cas Dani Ceballos a logiquement été évoqué, après l’accord trouvé au mois d’août pour le transfert de l’international espagnol, qui a ensuite changé d’avis en souhaitant rester au Real. Un autre dossier a fait l’objet de discussions approfondies entre l’OM et le Real Madrid selon le site Defensa Central.

L'OM et le Real ont discuté d'un prêt d'Endrick

Le média explique que Pablo Longoria et Florentino Pérez ont personnellement échangé sur la situation d’Endrick. L’attaquant brésilien a été peu utilisé par Carlo Ancelotti la saison dernière. Sa préparation et son début de saison ont été tronqués en raison d’une blessure dont il vient tout juste de se remettre. Les places seront chères au Real avec Mbappé, Garcia, Vinicius, Rodrygo, Brahim ou encore Mastantuono dans le secteur offensif. C’est la raison pour laquelle l’OM a évoqué avec le Real mardi dernier un possible prêt d’Endrick à Marseille lors de la seconde partie de saison 2025-2026.

Présent à la table des discussions, Florentino Pérez n’a pas fermé la porte aux dirigeants olympiens. Le patron du Real Madrid a simplement demandé à son homologue Pablo Longoria de se montrer patient. Le club de la Casa Blanca souhaite voir l’évolution d’Endrick dans les six mois à venir et son utilisation par Xabi Alonso. Dans le cas où le temps de jeu du Brésilien serait très faible, le Real Madrid pourrait alors considérer l’option d’un prêt à Marseille.

Lire aussi L'OM se réserve une pépite belge pour janvier 2026

Florentino Pérez a en tout cas promis à Pablo Longoria et à Medhi Benatia qu’ils seraient les premiers informés si le Real décidait de mettre Endrick sur le marché des prêts en janvier prochain. Il ne serait donc pas étonnant de revoir les rumeurs envoyant le Brésilien du côté à l’OM fleurir en janvier prochain, en fonction bien sûr du temps de jeu accumulé d’ici-là par l’ancien joueur de Palmeiras du côté du Bernabeu.