Morton a plombé l’OL, son frère est furieux

Exclu pour un mauvais geste à Rennes (3-1) dimanche soir, Tyler Morton a fait basculer le match de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain n’échappe pas aux critiques des supporters à qui le frère du joueur a répondu sur le réseau social X.

C’est incontestablement l’un des tournants du match. Alors que l’Olympique Lyonnais menait à Rennes dimanche soir, Tyler Morton s’est rendu coupable d’un mauvais geste. Le milieu de terrain a commis une faute d’antijeu sur Kader Meïté dans le camp rennais. Certes, l’attaquant des Rouge et Noir n’a pas été blessé et n’est même pas tombé au sol. Mais la faute grossière et volontaire a incité l'arbitre Ruddy Buquet à sortir le carton rouge à la 75e minute. Résultat, les hommes d’Habib Beye ont poussé jusqu’à s’imposer 3-1. Et les supporters des Gones ne se gênent pas pour accuser la recrue anglaise.

Au milieu des critiques, l’ancien joueur de Liverpool peut au moins compter sur le soutien de son frère. « C'est une décision honteuse. Les arbitres ont bien fait de l'exclure pour avoir mis le joueur en danger quand il continuait à courir, a ironisé Nathan Morton sur le réseau social X. Une faute grossière et un geste idiot ? Je respecte ça, et peut-être que je viens d'un milieu différent, d'un contexte footballistique différent où ce genre de tacle arrive à chaque match, est sanctionné d'un carton jaune et le match continue. J'ai peut-être raison ou tort, mais ce n'est que mon avis. »

« Il essaye de faire tomber le joueur pour couper la contre-attaque, prendre un carton jaune et aider l'équipe. Cela n'a pas de sens. Il voulait arrêter l'attaque, pas le blesser, et c'est exactement ce qui est arrivé. Ce genre de tacle arrive à tous les matchs dans le monde, et aucun n'est sanctionné d'un carton rouge. Il n'y a pas de blessure, il continue à courir, ça vaut un carton jaune tous les jours », a défendu le frère de Tyler Morton en attendant de connaître le verdict de la commission de discipline.