Largement supérieur à Rennes avant le carton rouge de Tyler Morton, l’OL a perdu le fil d’un match qu’il devait gagner au Roazhon Park. L’ancien milieu de terrain de Liverpool en est l’un des principaux responsables.

Dimanche au Roazhon Park, l’Olympique Lyonnais avait à coeur de confirmer son excellent début de saison (3 victoires en 3 matchs). La première mi-temps de l’équipe de Paulo Fonseca frôlait la perfection, avec un score de 1-0 au terme des 45 premières minutes et une maîtrise totale sur le jeu. Bien supérieur à son adversaire du soir, Lyon a totalement perdu les pédales en seconde période. L’exclusion du prodige anglais Tyler Morton a fait énormément de mal à l’OL, qui ne s’en remettra pas et qui concèdera trois buts en l’espace de quinze minutes.

Interrogé sur ce match de clôture de la 4e journée sur RMC, Daniel Riolo estime que Lyon était nettement supérieur à Rennes avant le carton rouge du milieu de terrain anglais de 22 ans. Mais ce fait de match a été fatal pour les Gones, qui devront apprendre de ce match pour ne pas répéter de telles erreurs à l’avenir. « Rennes à partir de la 60e minute de jeu est beaucoup plus consistant, c’est beaucoup plus intéressant. Et si Lyon se met dedans tout seul en ratant deux occasions énormes et parce que Morton fait le con… Même en deuxième mi-temps, Lyon a le match à sa main, je ne dis pas le contraire » estime le chroniqueur avant de conclure.

Lyon s’est « mis dedans tout seul » selon Daniel Riolo