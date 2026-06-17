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OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

OL17 juin , 17:40
parCorentin Facy
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Afonso Moreira est arrivé ce mercredi en Allemagne pour s’engager en faveur du Bayer Leverkusen contre 32 millions d’euros. Un transfert qui fait le bonheur de l’OL, qui a ramé pour convaincre le Portugais de s’en aller.
Avant son passage devant la DNCG à la fin du mois de juin, l’Olympique Lyonnais a bouclé une très belle vente. Afonso Moreira va s’engager dans les prochaines heures en faveur du Bayer Leverkusen contre 32 millions d’euros. Un pactole pour le club rhodanien, qui avait dépensé seulement 2 millions d’euros pour recruter l’ailier portugais de 21 ans en provenance du Sporting Portugal il y a 12 mois.
Afonso Moreira est arrivé ce mercredi en Allemagne pour passer sa visite médicale puis parapher son contrat en faveur du Bayer Leverkusen. Un transfert qui fait le bonheur de l’OL, qui a néanmoins eu beaucoup de mal à convaincre Afonso Moreira de partir. Et pour cause, L’Equipe révèle que l’ailier portugais n’avait aucunement l’intention de s’en aller alors qu’il venait de prolonger son contrat à l’OL jusqu’en 2030. Matthieu Louis-Jean a néanmoins convaincu Afonso Moreira de partir en Allemagne alors que le 4e de Ligue 1 avait urgemment besoin de ce transfert avant son passage prévu à la fin du mois devant la DNGC.

Moreira est parti pour aider l'OL

Le quotidien national révèle par ailleurs que le Bayer Leverkusen a formulé une offre quasiment irrefusable au joueur, lequel va percevoir une forte hausse de salaire en paraphant son contrat de cinq ans en faveur du club allemand. Hugo Guillemet confirme par ailleurs que Julien Duranville sera bien le successeur d’Afonso Moreira dans la capitale des Gaules. L’ailier belge est attendu dans les prochains jours alors qu’un accord a été trouvé aux alentours de 5 millions d’euros avec le Borussia Dortmund.
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Derniers commentaires

OL : Moreira voulait rester, la DNCG ne lui a pas laissé le choix

" Duranville sera bien le successeur " 🤣🤣🤣🤣

Le Real Madrid annonce la signature de Bernardo Silva (officiel)

Oui le PSG le voulait, oui il a souhaité aller à City puis y rester. Est ce anormal? Non, Guardiola était à City, il a gagner la BPL et la LDC avec City. Il a fait le bon choix a l'époque... Comme le PSG fait le bon choix maintenant de ne pas vouloir le signer. Les courbes se sont inversées.

OL : Afonso Moreira s'envole vers Leverkusen

Qui te dis que c'est pas deja fait? c'est justement a cause des bisounours comme toi que le systeme de changera pas .. Comment peut on etre content d'un tel systeme.. y a que 2 classes qui peuvent etre content .. ceux qui ne font rien ou les ultras riche .. les 2 sont ultra aidé ... t es footeux lucide par contre pour le reste c'est un peu beni oui oui

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