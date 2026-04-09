Il crève l'écran au PSG et refuse l'offre de Luis Campos

Brillant avec les U19 du PSG en National mais aussi en Youth League, le jeune milieu offensif Mathis Jangeal se dirige vers un départ. Son entourage a refusé l’offre soumise par Luis Campos.

Auteur de 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mathis Jangeal brille sous les couleurs du Paris Saint-Germain . A seulement 17 ans, le milieu offensif est au dessus du lot, que ce soit en National U19, en Gambardella ou encore en Youth League. Utilisé une fois en Ligue 1 par Luis Enrique, le natif de Longjumeau fait partie des plans du PSG pour l’avenir. La preuve, Luis Campos lui a soumis une offre de premier contrat professionnel comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour. Néanmoins, la perspective de voir Mathis Jangeal briller au Paris Saint-Germain pour plusieurs années s’éloigne.

A en croire les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Delom, bien informés sur ce dossier pour le quotidien national, le jeune milieu offensif de 17 ans a pris la décision de quitter son club formateur. Sollicité en Allemagne par plusieurs écuries de Bundesliga, il a décidé de ne pas s’engager en faveur du PSG et va rapidement choisir son futur club. Un coup dur pour la formation parisienne, qui perd ici le joueur le plus prometteur de sa génération 2008. Une autre pépite du club de la capitale est très courtisée : Adam Ayari. L’ailier droit a des statistiques folles avec 18 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Mbemba ciblé par le PFC... et le Bayern

Lui non plus n’a pas encore signé pro avec le PSG, et il suscite bien des convoitises. L’Ajax Amsterdam est notamment sur les rangs pour l’enrôler. A son sujet, aucune décision définitive n’a pour l’instant été prise par son entourage. Enfin, le jeune défenseur parisien Emmanuel Mbemba a reçu une offre du PFC tandis que le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont eux aussi intéressés. Autant dire que les Titis parisiens ont une cote énorme sur le marché des transferts. Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir redoubler d’efforts pour les convaincre de rester au sein du club champion d’Europe en titre malgré une concurrence féroce à tous les postes.