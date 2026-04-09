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Il crève l'écran au PSG et refuse l'offre de Luis Campos

PSG09 avr. , 13:20
parCorentin Facy
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Brillant avec les U19 du PSG en National mais aussi en Youth League, le jeune milieu offensif Mathis Jangeal se dirige vers un départ. Son entourage a refusé l’offre soumise par Luis Campos.
Auteur de 14 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Mathis Jangeal brille sous les couleurs du Paris Saint-Germain. A seulement 17 ans, le milieu offensif est au dessus du lot, que ce soit en National U19, en Gambardella ou encore en Youth League. Utilisé une fois en Ligue 1 par Luis Enrique, le natif de Longjumeau fait partie des plans du PSG pour l’avenir. La preuve, Luis Campos lui a soumis une offre de premier contrat professionnel comme l’indique L’Equipe dans son édition du jour. Néanmoins, la perspective de voir Mathis Jangeal briller au Paris Saint-Germain pour plusieurs années s’éloigne.
A en croire les journalistes Loïc Tanzi et Hugo Delom, bien informés sur ce dossier pour le quotidien national, le jeune milieu offensif de 17 ans a pris la décision de quitter son club formateur. Sollicité en Allemagne par plusieurs écuries de Bundesliga, il a décidé de ne pas s’engager en faveur du PSG et va rapidement choisir son futur club. Un coup dur pour la formation parisienne, qui perd ici le joueur le plus prometteur de sa génération 2008. Une autre pépite du club de la capitale est très courtisée : Adam Ayari. L’ailier droit a des statistiques folles avec 18 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Mbemba ciblé par le PFC... et le Bayern

Lui non plus n’a pas encore signé pro avec le PSG, et il suscite bien des convoitises. L’Ajax Amsterdam est notamment sur les rangs pour l’enrôler. A son sujet, aucune décision définitive n’a pour l’instant été prise par son entourage. Enfin, le jeune défenseur parisien Emmanuel Mbemba a reçu une offre du PFC tandis que le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen sont eux aussi intéressés. Autant dire que les Titis parisiens ont une cote énorme sur le marché des transferts. Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir redoubler d’efforts pour les convaincre de rester au sein du club champion d’Europe en titre malgré une concurrence féroce à tous les postes.
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Derniers commentaires

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Ah le Qatar est là depuis 1994? T'es un vrai 🤡 Entre 1994 et 2013 (donc sans QSI le 🤡...), soit 20 ans. Le PSG a gagné 13 titres dont 1 coupe d'Europe pendant que l'OM en a gagné moins de la moitier (6)...

« Michele Kang a sauvé l’OL » d’une mort certaine

Qu’est ce que t’es cretin ma pauvre flaque de pisse…

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Lui c'est chalgoumi bis, quand il parle ou écrit on comprend jamais rien à ce qu'il dit. 🤣🤣🤣

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Mais pourquoi tu commences en 1994, sans le Qatar vous êtes rien.

La dernière dinguerie de l'OM, Jérôme Alonzo dégoûté

Oh, j'assume que depuis qsi ils gagnent tout mais avant c'était pas le cas.

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