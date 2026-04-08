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OM : La DNCG sort les chiffres, McCourt voit rouge

OM08 avr. , 18:30
parEric Bethsy
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Publiés par la Direction nationale du contrôle de gestion, les comptes de l’Olympique de Marseille pour la saison dernière mettent en lumière des chiffres négatifs. Sous l’ère Frank McCourt, soit depuis 2016, jamais le club phocéen n’a présenté un déficit aussi important.
Les résultats sont tombés. Ce mercredi, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a publié les bilans des clubs français pour la saison dernière, et notamment celui inquiétant de l’Olympique de Marseille. Les comptes marseillais sont effectivement dans le rouge puisqu’ils présentent un résultat net de moins 105 millions d’euros ! Il s’agit tout simplement du plus gros déficit enregistré par le club phocéen depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt en 2016.
Il faut dire que la direction olympienne doit composer avec la crise des droits TV qui affecte l’ensemble des clubs professionnels dans l’Hexagone. Et même s’il a disputé la Ligue des Champions lors de cet exercice 2024-2025, l’Olympique de Marseille ne pourra inclure les montants versés par l’UEFA que dans les comptes de la saison en cours. Bien évidemment, ces recettes ne combleront pas tout le déficit et Frank McCourt devra remettre la main à la poche. On comprend mieux pourquoi les Marseillais ont tant besoin de se qualifier pour la Ligue des Champions année après année.

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Leur propriétaire l’a d’ailleurs rappelé lors d’un récent entretien accordé au Journal du Dimanche. « Être qualifié ou pas, cela fait une grande différence pour un club comme l’OM, particulièrement à ce moment du football français, soulignait l’Américain le mois dernier. La qualification est incontournable. » C’est dans cette même interview que l’homme d’affaires répétait son envie de poursuivre aux commandes de l’Olympique de Marseille, tout en cherchant un actionnaire minoritaire capable de l’aider à assumer les dépenses. La recherche ne sera pas simple après la révélation des comptes.
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clairement mais les blessures sont aussi du a la gestion fonseca .. il avait des jeunes qu'il aurait pu faire rentrer 10min pour faire souffler les ailliers dans certains matchs On voit les autres faire des changements avec des joueurs frais des coachs qui font des ajustement tactiques ... et ca fonctionne on a pas mal d'equipe qui revenait en profitant de notre fatigue pendant ce temps nous on regardait l'equipe s'epuiser etre de plus en plus tot completement cramée avec aucun ajustement tactique et des changements comme si ils étaient décidés a l'avance vers la 65-70 et 85-90 a presque tous les matchs et rarement plus de 3 .. mais si le scenario du match tourne mal ca lecture de match de change pas... et son plan tactique non plus

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