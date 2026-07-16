Mbappé reçoit le premier zéro de sa carrière

Stoppé en demi-finales de la Coupe du monde avec l’équipe de France, Kylian Mbappé termine officiellement la saison sans trophée collectif. Un échec inédit pour le capitaine des Bleus.

Les statistiques individuelles ne font pas tout. Malgré des chiffres impressionnants sur le plan personnel, Kylian Mbappé n’a absolument rien gagné avec ses équipes cette saison. L’attaquant des Bleus et du Real Madrid termine l’exercice sans le moindre trophée collectif. C’est tout simplement la première fois de sa carrière que le Français vit cet échec. Même à ses débuts à l’AS Monaco, le prodige de 17 ans avait remporté la Coupe Gambardella en 2015-2016.

Cette fois, rien ne sauvera l’année du Bondynois qui, au moment de s’incliner face à l’Espagne (2-0) en demi-finales du Mondial mardi, laissait filer son dernier espoir de remporter la prochaine édition du Ballon d’Or. On peut facilement imaginer la frustration de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France sera bien obligé d’assumer et d’accepter les critiques. Il faut dire que le Merengue a encore alimenté le discours de ses détracteurs. Ces derniers lui ont toujours reproché son individualisme et son incapacité à porter son équipe dans les moments difficiles.

Le déclic avec Mourinho ?

Autant dire que cette Coupe du monde 2026 ne fera que renforcer leur sentiment, surtout après cette demi-finale durant laquelle l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a fait partie des Français pas suffisamment impliqués dans le travail défensif. Ce n’est pas vraiment une surprise en ce qui concerne Kylian Mbappé, régulièrement pointé du doigt pour son manque d'effort sans ballon, y compris en Espagne. Le Madrilène a pourtant récemment admis son défaut et semblait annoncer un déclic. Finalement, la remise en question viendra peut-être la saison prochaine, sous les ordres d’un José Mourinho intransigeant et peu adepte des privilèges accordés aux stars.