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Endrick

Mbappé-Vinicius, l’OL règle le problème du Real

OL24 avr. , 15:00
parEric Bethsy
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Buteur et passeur décisif contre le Paris Saint-Germain (1-2) dimanche dernier, Endrick a fait forte impression en Espagne. La presse locale constate une nette progression de l’attaquant prêté par le Real Madrid et l’imagine compléter l’armada merengue la saison prochaine.
Endrick a-t-il vraiment été piqué par sa non-titularisation le week-end précédent ? Ou a-t-il tout simplement choisi l’un des plus gros rendez-vous de la saison pour tout donner ? En tout cas, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est subitement réveillé contre le Paris Saint-Germain. Le Brésilien a montré une totale implication et s’est vu récompensé avec un but et une passe décisive au Parc des Princes. Sans surprise, une telle performance dans une affiche aussi attendue a marqué les esprits, notamment en Espagne où l’on suit attentivement sa trajectoire.

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La presse locale a en effet constaté une nette progression de l’avant-centre prêté par le Real Madrid. Au-delà de ses statistiques avec les Gones (7 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues), nos confrères de Mundiario soulignent son implication pour le collectif. Il est vrai qu’Endrick n’a pas ménagé ses efforts dans le repli défensif contre les Parisiens, ce qui n’a pas toujours été le cas depuis son arrivée cet hiver. Quoi qu’il en soit, les Espagnols ont pu découvrir un attaquant complet et déjà capable de s’exprimer en français au micro de Prime Video après la rencontre.
Un signe de maturité qui plaît de l’autre côté des Pyrénées, tout comme sa polyvalence mise en lumière par Paulo Fonseca. A plusieurs reprises, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais l’a utilisé sur le couloir droit avec plus ou moins de réussite. Le test est quand même validé en Espagne. Et pour cause, le Real Madrid ne serait pas mécontent de récupérer un attaquant performant et prêt à occuper une zone délaissée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior, dont la complémentarité n’est pas forcément évidente. Sans le vouloir, le coach portugais va peut-être aider la Maison Blanche à construire sa future attaque.
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Derniers commentaires

Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

D'ou Botafogo a un budget de + de 127M déjà ? On se rend compte ce que ça fait ?? Palmeiras ils ont à peine 300M de budget, Corithians 150M par la, Botafogo aurait filé 127M ? Botafogo ??? mdr

Botafogo doit 138 millions d’euros à l’OL

Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

Rien ne sert de courrir il faut partir à point.

Encore un coup bas de la LFP, Lens est dégoûté

Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3 pour ce qui concerne l'OL (c'est vérifiable) par exemple du 25 sep au 5 octobre 4 matchs 2 EL journée 6 et 7 du 23 octobre au 29 novembre 6 matchs 2 EL Journées 9 10 11 et 12 Du 23 au 30 novembre 3 matchs 1 EL journées 13 et 14 du 7 au 14 décembre 3 match 1 EL journées 15 et 16 du 18 janvier au 7 février 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 18 19 20 ET 21 du 1 mars au 22 mars 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 24 25 26 et 27 soit un total 25 fois 3 ou 4 jours entre 2 matchs pour un total de 30 matchs concernés

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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