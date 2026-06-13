100ME pour Barcola, le PSG se fâche

Bradley Barcola se rapproche doucement mais sûrement d’un départ du PSG cet été. Mais les clubs intéressés devront payer le prix fort pour s’attacher les services du double champion d’Europe.

Tout va très vite dans le football, surtout dans un club comme le PSG. Les champions d’Europe devront gérer cet été les envies de départ de certains joueurs. C’est notamment le cas de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola. L’ancien joueur de l’OL ne parvient pas à trouver d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat, ce qui pourrait conduire les deux parties à envisager une séparation. Pourtant, Barcola reste un élément très apprécié de Luis Enrique. L’international français ne sera donc pas bradé, alors qu’Arsenal et Liverpool s’intéressent de près à sa situation.

Le PSG fixe ses conditions pour Barcola

Selon des informations rapportées par TeamTalk, les dirigeants parisiens attendent en effet au moins 100 millions d’euros pour céder Bradley Barcola cet été. Une somme conséquente pour un joueur qui dispose encore d’une belle marge de progression au plus haut niveau. Un montant qui sera ensuite être réinvesti dans son remplacement. Yan Diomandé est notamment suivi par les champions d’Europe, tout comme Ferran Torres, qui pourrait être une belle affaire de marché pour le Paris Saint-Germain.

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Avant de trancher sur son avenir, Bradley Barcola aura à cœur de réaliser une belle Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Didier Deschamps pourrait lui accorder une place de titulaire au sein de son dispositif, offrant ainsi à l’ancien Lyonnais une belle opportunité de se montrer sur la scène internationale.