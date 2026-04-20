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Endrick

OL : Le « Roi » Endrick a mis le PSG à ses pieds

OL20 avr. , 14:30
parQuentin Mallet
6
Auteur d'un but et d'une passe décisive sur la pelouse du Parc des Princes, Endrick a largement contribué à la victoire de l'OL face au PSG. En Espagne, on va même jusqu'à le proclamer « Roi ».
Enfin. Pour retrouver les traces du dernier but d'Endrick en Ligue 1, il fallait remonter jusqu'au 12 janvier dernier et un triplé face au FC Metz. A cette époque, il ne disputait que son deuxième match de championnat avec l'Olympique Lyonnais depuis son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid. Trois mois plus tard, le canonnier brésilien a retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments.
En clôture de la 30e journée de championnat, les Gones se déplaçaient au Parc des Princes pour y affronter une équipe du PSG quelque peu remaniée. Après seulement cinq minutes de jeu, Endrick a fait parler toute sa puissance en inscrivant un but qui est venu conclure une jolie action collective, avant d'offrir le but du break à Afonso Moreira quelques minutes plus tard (18'). Une prestation saluée par la presse française, mais aussi espagnole.

Le Roi Endrick régale l'Espagne

Sur la page principale de son site, Marca est dithyrambique : le « Roi Endrick » a fait plier le Paris Saint-Germain. Mieux, le Brésilien a ramené le champion d'Europe en titre sur terre, selon des termes du quotidien espagnol, quelques jours seulement après son éclatante victoire à Anfield et sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions au détriment de Liverpool. Des propos élogieux qui contrastent nettement avec les critiques qu'il a reçues tout au long de sa disette de buts.
Buteur et passeur, Endrick a en tout cas montré que lorsqu'il se mettait au service du collectif, il pouvait être un joueur redoutable, dont le niveau dépasse largement la norme en Ligue 1. Une prestation évidemment scrutée de près par le Real Madrid qui a dû apprécier la réussite de son joueur en attendant son retour à la fin de la saison.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs12
Buts4
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Pour qui se prend-il ????????

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ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

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double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

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c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

Même si il ne faut certainement pas tout croire, y a une chose qui est certain c'est que ca bosse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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