OL : Le « Roi » Endrick a mis le PSG à ses pieds

Auteur d'un but et d'une passe décisive sur la pelouse du Parc des Princes, Endrick a largement contribué à la victoire de l'OL face au PSG. En Espagne, on va même jusqu'à le proclamer « Roi ».

Enfin. Pour retrouver les traces du dernier but d'Endrick en Ligue 1 , il fallait remonter jusqu'au 12 janvier dernier et un triplé face au FC Metz. A cette époque, il ne disputait que son deuxième match de championnat avec l' Olympique Lyonnais depuis son arrivée en prêt en provenance du Real Madrid. Trois mois plus tard, le canonnier brésilien a retrouvé le chemin des filets au meilleur des moments.

En clôture de la 30e journée de championnat, les Gones se déplaçaient au Parc des Princes pour y affronter une équipe du PSG quelque peu remaniée. Après seulement cinq minutes de jeu, Endrick a fait parler toute sa puissance en inscrivant un but qui est venu conclure une jolie action collective, avant d'offrir le but du break à Afonso Moreira quelques minutes plus tard (18'). Une prestation saluée par la presse française, mais aussi espagnole.

Le Roi Endrick régale l'Espagne

Sur la page principale de son site, Marca est dithyrambique : le « Roi Endrick » a fait plier le Paris Saint-Germain. Mieux, le Brésilien a ramené le champion d'Europe en titre sur terre, selon des termes du quotidien espagnol, quelques jours seulement après son éclatante victoire à Anfield et sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions au détriment de Liverpool. Des propos élogieux qui contrastent nettement avec les critiques qu'il a reçues tout au long de sa disette de buts.

Buteur et passeur, Endrick a en tout cas montré que lorsqu'il se mettait au service du collectif, il pouvait être un joueur redoutable, dont le niveau dépasse largement la norme en Ligue 1. Une prestation évidemment scrutée de près par le Real Madrid qui a dû apprécier la réussite de son joueur en attendant son retour à la fin de la saison.