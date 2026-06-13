Lucas Hernandez avoue sa souffrance avec les Bleus

Présent dans le groupe de l’équipe de France, Lucas Hernandez a affaire à de redoutables coéquipiers à l’entraînement. Des moments difficiles pour le défenseur central.

Sévèrement recadré par le sélectionneur Didier Deschamps, Lucas Hernandez a retenu la leçon. Le défenseur central ou latéral gauche du Paris Saint-Germain ne désignera plus l’équipe de France comme la meilleure attaque du Mondial 2026 . Prudent, le Parisien s’est quand même accordé le droit d’encenser ses coéquipiers Désiré Doué et Bradley Barcola, pas tendres avec lui à l’entraînement.

J'ai souffert - Lucas Hernandez

« Ce sont deux joueurs avec une qualité extraordinaire, ils le montrent à chaque match, a complimenté l’ancien joueur du Bayern Munich devant les médias. Moi j'ai la chance d'évoluer avec eux au PSG. Désiré, c'est plus un joueur technique avec le ballon au pied, et qui peut jouer des duels en un contre un à tout moment. Bradley, c'est plus un joueur qui va prendre la profondeur avec une vitesse… Je le connais à l'entraînement. J'ai souffert, il va à 2 000 à l'heure ! Techniquement, il a un niveau extraordinaire aussi. » Et comme si ça ne suffisait pas, Lucas Hernandez les retrouve en sélection, aux côtés d’un Michael Olise au moins aussi redoutable.

« C'est quelqu'un d'un peu plus discret, mais quel joueur ! Je l'ai affronté cette saison avec le PSG, je l'ai vu jouer quand j'étais sur le banc et quand je suis rentré je savais que c'était un joueur différent, a-t-il commenté à propos du Bavarois. Il ne faut pas lui laisser une seconde parce qu'il peut faire la différence à tout moment. Maintenant j'ai la chance de l'avoir en sélection, c'est le moment de profiter de lui parce que c'est un excellent joueur. » Ajoutez Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Rayan Cherki et les séances de Lucas Hernandez peuvent virer au cauchemar.