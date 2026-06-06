L’OL craque sur un milieu marocain qui explose

A la recherche de joueurs au milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais a trouvé le joueur parfait pour compléter son équipe. Une piste aux Pays-Bas est à l'étude.

Avec les départs espérés de Tessmann et Mangala, l’Olympique Lyonnais va être obligé de renouveler son milieu de terrain pour faire face aux différentes compétitions de la saison prochaine. Même si Michele Kang doit pour le moment vendre pour faire face à la DNCG, plusieurs joueurs sont ciblés par la cellule de recrutement. Et notamment un élément qui coche toutes les cases aux yeux de Matthieu Louis-Jean : Oussama Targhalline.

Sa valeur a grimpé en un an

A 24 ans, le milieu défensif prend son envol avec le Feyenoord Rotterdam, avec qui il a disputé 33 matchs cette saison. Sa solidité a permis à sa valeur marchande de connaitre l’une des plus importantes progressions du championnat néerlandais selon Transfertmarkt, pour atteindre désormais 16 millions d’euros. Une jolie somme pour l’OL, qui ne désespère pas de conclure un transfert en négociant cette arrivée au mieux.

Ce serait en tout cas un retour en Ligue 1 pour le joueur formé à l’OM, mais qui n’a jamais pu y percer, disputant seulement trois matchs avec son club formateur. Il a ensuite rejoint Le Havre librement, pour s’installer en Ligue 1 avant de partir à Feyenoord pour seulement 450.000 euros. C’est dire si le club néerlandais va faire une bonne affaire cet été en cas de vente, pour un joueur sous contrat jusqu’en 2028.

Selon le média de Rotterdam FR12, Targalline est à l’écoute des offres même s’il ne ressent pas le besoin de partir à tout prix. L’AS Monaco et le RC Lens se sont également renseignés à son sujet, ce qui pourrait compliquer la mission de l’OL. Le milieu de terrain étant en négociations pour prolonger son contrat, toutes les options restent donc ouvertes dans ce dossier, pour un joueur très déçu de ne pas avoir été retenu par le Maroc pour la Coupe du monde.