Malick Fofana vise un énorme club après l'OL

Le départ de Malick Fofana en fin de saison est plus que probable et l'OL a tablé sur une belle vente. Ses agents sont très motivés à l'idée de faire un gros coup également.
Les supporters lyonnais ne se font pas d’illusions. Si l’OL a tenu bon pour conserver Malick Fofana l’été dernier, c’est pour un laps de temps réduit. Dans un an, l’international belge ne devrait plus évoluer à Lyon si les choses se passent comme prévu. En effet, l’ailier a refusé une approche d’Everton, et c’est bien parce qu’il vise plus haut. Ses agents aussi, et ils ne manquent pas de le faire savoir. Profitant de la trêve internationale, Frederico Pena, patron de la ROC Nation qui gère notamment les intérêts de Malick Fofana, a prévenu que l’idée était de faire un très gros transfert l’été prochain, avec une réussite sportive à l’OL et la Coupe du monde qui arrive.
« C'est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout lors de la Coupe du monde. S'il y parvient, il pourra rejoindre un club du top 10 après Lyon. Liverpool, le Bayern, Manchester City : ce sont les clubs qui lui correspondent », a ambitionné dans La Dernière Heure Frederico Pena, qui ne manque pas d’ambition pour son joueur. Un gros transfert, l’OL serait à priori d’accord après avoir repoussé son départ d’un an. 
Pour le moment, la réalité est bien différente, car si le Diable Rouge a bien pris une nouvelle dimension avec l’OL, il est aussi beaucoup plus attendu. Que ce soit par les adversaires qui doublent parfois sa défense sur lui, ou bien par son coach Paulo Fonseca, ce dernier n’hésitant pas à demander à Fofana d’être plus régulier dans ses prestations.

Une chose est certaine, c’est que si aucun transfert dans un grand d’Europe n’est déjà conclu, des formations comme le Bayern Munich, Arsenal, Liverpool et Manchester City le suivent en effet déjà. Et si le Belge arrive à franchir un nouveau cap, un transfert à plus de 30 millions d’euros est largement envisageable. Surtout si Fofana profite de la Coupe du monde en Amérique pour briller.
