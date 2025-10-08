OL : Fofana après Cherki, Man City réfléchit

Lors du dernier mercato, l'Olympique Lyonnais a accepté le transfert de Rayan Cherki à Manchester City. Mais du côté du club anglais, on se demande désormais si la signature de Malick Fofana n'aurait pas été plus utile.

L'OL sauvé grâce à Cherki

J'attends plus, oui. Je pense qu'il peut faire plus, et je lui en ai parlé. Il doit comprendre que c'est une saison importante pour lui et que son heure est venue », a reconnu le légendaire entraîneur espagnol au sujet de Rayan Cherki. Et selon , le club anglais, actuellement cinquième de Premier League à trois points d'Arsenal, se pose la question de savoir si recruter Malick Fofana plutôt que Rayan Cherki n'aurait pas été un choix plus judicieux. Depuis, Rayan Cherki a tout de même du mal à s'imposer au sein des Cityzens, d'autant qu'il est s'est sérieusement blessée, et si pour l'instant personne ne remet en cause le choix validé par Pep Guardiola, des questions commencent à se poser. «», a reconnu le légendaire entraîneur espagnol au sujet de Rayan Cherki. Et selon Manchester World le club anglais, actuellement cinquième de Premier League à trois points d'Arsenal, se pose la question de savoir si recruter Malick Fofana plutôt que Rayan Cherki n'aurait pas été un choix plus judicieux.

Pour Gavin Kelly, journaliste pour le média mancunien, la question doit être posée. « Même lorsque Cherki sera en forme, il n'y aura pas de place évidente pour lui. Il aurait été plus judicieux d'investir dans Malick Fofana, de Lyon, capable de jouer sur les deux ailes en 4-1-4-1, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Le joueur de 20 ans aurait également été disponible à un prix réduit compte tenu des difficultés financières du club de Ligue 1 », fait remarquer notre confrère. Et la question est telle, que l'idée de voir l'attaquant international belge de l'Olympique Lyonnais rejoindre Manchester City est d'ores et déjà posée.