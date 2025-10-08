ICONSPORT_260409_0201
Cherki Fofana

OL : Fofana après Cherki, Man City réfléchit

OL08 oct. , 12:20
parClaude Dautel
1
Lors du dernier mercato, l'Olympique Lyonnais a accepté le transfert de Rayan Cherki à Manchester City. Mais du côté du club anglais, on se demande désormais si la signature de Malick Fofana n'aurait pas été plus utile.
Afin de faire rapidement rentrer de l'argent dans ses caisses, l'OL a rapidement trouvé un accord cet été accord afin de vendre Rayan Cherki à Manchester City pour 42,5ME dont 6ME de bonus, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Dès le 10 juin, le milieu de terrain international français a donc rejoint l'équipe de Pep Guardiola, donnant ainsi une vraie bouffée d'oxygène à l'Olympique Lyonnais qui à l'époque se demandait s'il n'allait pas être rétrogradé en Ligue 2.

L'OL sauvé grâce à Cherki

Depuis, Rayan Cherki a tout de même du mal à s'imposer au sein des Cityzens, d'autant qu'il est s'est sérieusement blessée, et si pour l'instant personne ne remet en cause le choix validé par Pep Guardiola, des questions commencent à se poser. « J'attends plus, oui. Je pense qu'il peut faire plus, et je lui en ai parlé. Il doit comprendre que c'est une saison importante pour lui et que son heure est venue », a reconnu le légendaire entraîneur espagnol au sujet de Rayan Cherki. Et selon Manchester World, le club anglais, actuellement cinquième de Premier League à trois points d'Arsenal, se pose la question de savoir si recruter Malick Fofana plutôt que Rayan Cherki n'aurait pas été un choix plus judicieux.
Pour Gavin Kelly, journaliste pour le média mancunien, la question doit être posée. « Même lorsque Cherki sera en forme, il n'y aura pas de place évidente pour lui. Il aurait été plus judicieux d'investir dans Malick Fofana, de Lyon, capable de jouer sur les deux ailes en 4-1-4-1, 4-2-3-1 ou 4-3-3. Le joueur de 20 ans aurait également été disponible à un prix réduit compte tenu des difficultés financières du club de Ligue 1 », fait remarquer notre confrère. Et la question est telle, que l'idée de voir l'attaquant international belge de l'Olympique Lyonnais rejoindre Manchester City est d'ores et déjà posée. 
M. Cherki

M. Cherki

FranceFrance Âge 22 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs2
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Premier League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

pour une cdm tu prend des joueurs confirmé pas des joueurs en devenir le gars est rester 14 ans a la tete de l'EDF il prenait pas de jeunes et maintenant il va nous expliquer qui pense a l'avenir mdr ds 8 mois il est plus la

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Le mot PRESQUE Ils ne t ont pas appris à lire à la cotorep ?

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

explique nous pourquoi ds la liste de septembre il etait ds les offensif et pas ds les milieux? prendre trop d'offensif pour ne pas les faire jouer c'est juste bidon c'est juste que dd n'est pas coherent avec ce qu'il dit 3 jours plus tot

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Avant de te dire objectif apprend déjà les règles 😂

Tolisso oublié, le retour de Thauvin le scandalise

olise est un attaquant pas un milieu jusqu'a present il etait compter ds les offensif et pas ds les milieux personne n'a demander a dd de le faire jouer ailier meme si c'est son poste olise n'est pas un milieux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

