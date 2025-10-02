Malick Fofana secoué, la saison de l'OL dépend de lui

En jambes lors des deux premières journées de Ligue 1, Malick Fofana est plus en retrait depuis. Une baisse de régime qui tombe mal pour l’OL, qui dépend trop des fulgurances de son ailier belge dans le secteur offensif.

Révélation de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Malick Fofana a fait l’objet de multiples convoitises durant le mercato estival. Le club rhodanien a finalement réussi à conserver sa pépite belge un an de plus, une très grosse satisfaction pour Matthieu Louis-Jean et pour Paulo Fonseca. L’ancien attaquant de La Gantoise est toutefois un peu isolé dans le secteur offensif à l’OL après les départs de joueurs tels que Cherki, Thiago Almada, Lacazette ou plus récemment Mikautadze.

En ce début de saison, Lyon est un vrai coffre-fort qu’il est difficile d’ouvrir mais en attaque, la donne est différente. Lyon marque rarement plus d’un but par match et a impérativement besoin d’un Malick Fofana en forme pour bonifier le peu de situations offensives que l’équipe arrive à se procurer. Or, ce n’est pas le cas depuis plusieurs semaines. Malick Fofana n’a plus été décisif depuis la deuxième journée de Ligue 1 le 23 août dernier face à Metz. Une mauvaise passe à inverser au plus vite comme le souligne Eurosport, qui rappelle qu’il sera impossible pour l’OL d’aller loin en Ligue 1 ou en Europa League sans un Malick Fofana plus en vue.

« Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, deux buts chacun, sont les meilleurs artificiers d’une équipe qui aura très vite besoin d’une gâchette offensive plus prolifique. Si ce n’est pas un neuf, alors il faudra que ce soit Malick Fofana, plus gros talent de l’effectif de Fonseca, mais rentré dans le rang après avoir commencé fort. Sans cela, la machine pourrait rapidement se gripper » estime notre confrère Arthur Merle, convaincu que l’OL sera trop vite confronté à ses limites si Malick Fofana ne redevient pas l’ailier insaisissable qu’il était l’an passé et lors des premiers matchs de la saison. Probablement titulaire ce jeudi soir contre Salzbourg en Europa League, l’ailier de 20 ans est prévenu : Lyon attend plus de lui… et vite.