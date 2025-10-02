ICONSPORT_272201_0229

Malick Fofana secoué, la saison de l'OL dépend de lui

OL02 oct. , 14:40
parCorentin Facy
0
En jambes lors des deux premières journées de Ligue 1, Malick Fofana est plus en retrait depuis. Une baisse de régime qui tombe mal pour l’OL, qui dépend trop des fulgurances de son ailier belge dans le secteur offensif.
Révélation de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Malick Fofana a fait l’objet de multiples convoitises durant le mercato estival. Le club rhodanien a finalement réussi à conserver sa pépite belge un an de plus, une très grosse satisfaction pour Matthieu Louis-Jean et pour Paulo Fonseca. L’ancien attaquant de La Gantoise est toutefois un peu isolé dans le secteur offensif à l’OL après les départs de joueurs tels que Cherki, Thiago Almada, Lacazette ou plus récemment Mikautadze.
En ce début de saison, Lyon est un vrai coffre-fort qu’il est difficile d’ouvrir mais en attaque, la donne est différente. Lyon marque rarement plus d’un but par match et a impérativement besoin d’un Malick Fofana en forme pour bonifier le peu de situations offensives que l’équipe arrive à se procurer. Or, ce n’est pas le cas depuis plusieurs semaines. Malick Fofana n’a plus été décisif depuis la deuxième journée de Ligue 1 le 23 août dernier face à Metz. Une mauvaise passe à inverser au plus vite comme le souligne Eurosport, qui rappelle qu’il sera impossible pour l’OL d’aller loin en Ligue 1 ou en Europa League sans un Malick Fofana plus en vue.

« Corentin Tolisso et Tanner Tessmann, deux buts chacun, sont les meilleurs artificiers d’une équipe qui aura très vite besoin d’une gâchette offensive plus prolifique. Si ce n’est pas un neuf, alors il faudra que ce soit Malick Fofana, plus gros talent de l’effectif de Fonseca, mais rentré dans le rang après avoir commencé fort. Sans cela, la machine pourrait rapidement se gripper » estime notre confrère Arthur Merle, convaincu que l’OL sera trop vite confronté à ses limites si Malick Fofana ne redevient pas l’ailier insaisissable qu’il était l’an passé et lors des premiers matchs de la saison. Probablement titulaire ce jeudi soir contre Salzbourg en Europa League, l’ailier de 20 ans est prévenu : Lyon attend plus de lui… et vite.
0
Derniers commentaires

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

J'oubliais Joyeux Anniversaire LUIS Fernandez .

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Avec peu , il fait beaucoup . 6 joueurs de la final absent mais contre le Barca un "master class" . Merci PARIS , merci LUIS ....

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Inclure l'Ajax avec Barcelone et City...ca fait perdre en crédibilité par contre.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

