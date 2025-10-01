OL : Un plan anti-Fofana mis en place en Ligue 1

Ailier tourbillonnant de l'Olympique Lyonnais, Malick Fofana a décidé de refuser une offre colossale d'Everton cet été pour continuer sa carrière à l'OL. Mais en Ligue 1, les concurrents de Lyon ont décidé de s'attaquer à l'international belge.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais avaient accepté de vendre Malick Fofana pour plus de 40 millions d'euros au coeur de l'été, mais finalement l'attaquant international belge avait refusé de rejoindre le club de Liverpool, estimant que ce dernier ne collait pas à ses ambitions sportives. A la place, c'est Georges Mikautadze qui avait été sacrifié. Chouchou des supporters de l'OL, le natif d'Aalst a donc l'obligation de faire une belle saison sous le maillot de Lyon en Ligue 1 et en Europa League, lui qui a emballé tout le monde la saison passée. Et si le début du championnat a été positif, Malick Fofana a vite fait l'objet d'un traitement spécial, au point de ralentir sa marche en avant.

Fofana dans un temps faible en Ligue 1, il y a une raison

Dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l'Olympique Lyonnais, constate comme tout le monde que les adversaires de l'OL ont décidé de limiter le rôle de Malick Fofana et que cela fonctionne. « C’est notre homme fort, donc forcément, il y a bien plus de prise à deux qu’avant. Il y a logiquement un plan anti-Fofana chez les adversaires. Il est moins dans son assiette, moins percutant, il fait moins les bons choix », a confié le consultant du média spécialisé. Et ce dernier de rappeler que désormais les défenseurs en charge de contenir l'ailier belge n'hésitent pas à lui chatouiller les chevilles avec des tacles suffisamment musclés pour calmer Malick Fofana, mais pas pour prendre un rouge.

M. Fofana Belgique • Âge 20 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 1 Passes décisives 1 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cette saison, toutes compétitions confondues, Malick Fofana a marqué un but et signé une passe décisive. Et c'est à noter, cela a été lors des deux premiers matchs de Ligue 1. Lors des matchs qui ont suivi, et même si l'Olympique Lyonnais a réussi un très gros début de saison, le joueur de 20 ans est légèrement rentré dans le rang et se fait moins décisif. Nul doute que Fofana va rapidement trouver la solution à ce problème posé par les défenseurs de L1.