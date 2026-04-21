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Malick Fofana

Malick Fofana enfin de retour, l'OL n'y croyait plus

OL21 avr. , 19:30
parQuentin Mallet
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Malick Fofana va-t-il enfin faire son retour tant attendu ? Après plusieurs mois difficiles à cause d'une blessure à la cheville, l'international belge est de retour à l'entraînement collectif et pourrait être convoqué pour la prochaine réception de l'AJ Auxerre.
Le 26 octobre dernier, l'Olympique Lyonnais perdait Malick Fofana sur blessure. Victime d'un tacle dangereux d'Ismaël Doukouré, lequel avait alors été expulsé après intervention de la VAR puis suspendu quatre matchs, l'international belge n'a pu refouler les terrains que le 19 mars dernier. Soit 27 matchs manqués pendant sa convalescence.
Son retour a toutefois été quelque peu précipité, puisque après 9 minutes disputées face au Celta de Vigo, puis 6 face à l'AS Monaco, l'ailier gauche a rechuté. Heureusement pour lui, et pour Paulo Fonseca, sa cheville semble l'avoir enfin laissé tranquille. Après trois nouveaux matchs d'absence, dont lors de la victoire des siens face au PSG, Malick Fofana est enfin de retour. Pour de bon ?

L'OL peut enfin compter sur Malick Fofana

Ce mardi, Le Progrès s'est demandé si Malick Fofana arrivait au bout du tunnel. Un long tunnel qui pourrait effectivement prendre fin ce samedi à 15h pour la réception de l'AJ Auxerre. S'il n'a pas encore été officiellement convoqué dans le groupe de Paulo Fonseca, l'international belge a fait son retour à l'entrainement collectif. Signe que les choses vont dans le bon sens pour lui. Comme l'indique le quotidien régional, il est possible qu'il fasse partie du groupe pour le prochain des Gones. Un match ô combien important, encore plus après la victoire au Parc des Princes.
Il est d'ailleurs à noter que Corentin Tolisso, qui avait manqué le déplacement à Paris, et Pavel Sulc, blessé depuis une dizaine de jours, se sont entraînés en marge du groupe. Sauf pépins physiques de dernière minute, l'OL aborde le sprint final avec tous ses hommes.

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Hakimi corrige Endrick, il a dû hausser le ton

Ca fait 30 ans que je regarde le foot... 30 ans que les joueurs célèbrent leurs buts... Et à l'époque, yavait pas Tik tok, Insta, Face.... Et cela existera tjrs...

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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