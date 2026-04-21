Malick Fofana enfin de retour, l'OL n'y croyait plus

Malick Fofana va-t-il enfin faire son retour tant attendu ? Après plusieurs mois difficiles à cause d'une blessure à la cheville, l'international belge est de retour à l'entraînement collectif et pourrait être convoqué pour la prochaine réception de l'AJ Auxerre.

Le 26 octobre dernier, l' Olympique Lyonnais perdait Malick Fofana sur blessure. Victime d'un tacle dangereux d'Ismaël Doukouré, lequel avait alors été expulsé après intervention de la VAR puis suspendu quatre matchs, l'international belge n'a pu refouler les terrains que le 19 mars dernier. Soit 27 matchs manqués pendant sa convalescence.

Son retour a toutefois été quelque peu précipité, puisque après 9 minutes disputées face au Celta de Vigo, puis 6 face à l'AS Monaco, l'ailier gauche a rechuté. Heureusement pour lui, et pour Paulo Fonseca, sa cheville semble l'avoir enfin laissé tranquille. Après trois nouveaux matchs d'absence, dont lors de la victoire des siens face au PSG, Malick Fofana est enfin de retour. Pour de bon ?

L'OL peut enfin compter sur Malick Fofana

Ce mardi, Le Progrès s'est demandé si Malick Fofana arrivait au bout du tunnel. Un long tunnel qui pourrait effectivement prendre fin ce samedi à 15h pour la réception de l'AJ Auxerre. S'il n'a pas encore été officiellement convoqué dans le groupe de Paulo Fonseca, l'international belge a fait son retour à l'entrainement collectif. Signe que les choses vont dans le bon sens pour lui. Comme l'indique le quotidien régional, il est possible qu'il fasse partie du groupe pour le prochain des Gones. Un match ô combien important, encore plus après la victoire au Parc des Princes

Il est d'ailleurs à noter que Corentin Tolisso, qui avait manqué le déplacement à Paris, et Pavel Sulc, blessé depuis une dizaine de jours, se sont entraînés en marge du groupe. Sauf pépins physiques de dernière minute, l'OL aborde le sprint final avec tous ses hommes.