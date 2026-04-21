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Paulo Fonseca

OL : Après le PSG, place à l'ogre auxerrois

OL21 avr. , 18:30
parQuentin Mallet
1
Vainqueur du Paris Saint-Germain au Parc des Princes en clôture de la 30e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais ne veut surtout pas se relâcher. Ce succès ne servira à rien s'il n'est pas suivi d'une victoire face à l'AJ Auxerre samedi prochain.
Certes, Luis Enrique a quelque peu remanié son onze de départ pour affronter l'OL dimanche dernier. Malgré tout, l'équipe alignée devait largement faire le boulot en Ligue 1. Mais ça, c'était sans compter l'animation offensive lyonnaise menée par Endrick et Afonso Moreira, qui ont tous les deux fait plier le PSG dès les premières minutes du match. Une rencontre aboutie de la part des hommes de Paulo Fonseca et une victoire ô combien importante sur un plan comptable. Ces derniers ont profité de la défaite de l'OM et des matchs nuls du LOSC et de l'AS Monaco pour récupérer la troisième marche du podium. Une belle récompense qui ne doit toutefois pas être gâchée par une rencontre ratée face à l'AJ Auxerre.

Le plus dur reste à venir pour l'OL

Pour le compte de la 31e journée, l'OL reçoit Auxerre dans une rencontre qui a tout du match piège. Les Icaunais jouent leur survie dans l'élite et doivent impérativement tirer profit de leur déplacement dans le Rhône. « Auxerre ? Ça peut aussi être un piège. Méfions-nous, même lorsqu'on affronte des équipes qui ne jouent plus rien. Elles sont décomplexées. L'AJA joue sa peau, viendra avec un bloc bas, et on sait que l'Olympique lyonnais a du mal face à ces formations en étant parfois scolaire. On a bien vu qu'il ne faudra pas se relâcher, à l'image de Lorient - Marseille (2-0). Si tu ne t'imposes pas, le succès au Parc n'aura servi à rien », a d'abord rappelé l'ancien Lyonnais Enzo Reale (1999-2012).
« Je suis content que l'OL ait gagné, mais j'ai peur du relâchement. Tu n'as pas la même motivation contre Paris que face à Auxerre, c'est un tout autre contexte. Je crains ce rendez-vous. En tant qu'anciens joueurs, on a déjà vécu ça à nos dépens. Des victoires de prestige suivies d'une mauvaise prestation car tu te reposes sur tes lauriers », a ajouté Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l'OL (1988-2005). Une victoire face à Auxerre permettrait en tout cas de prendre une grosse option pour la suite de la saison. Sachant que les Gones ont encore 3 matchs à domicile à disputer sur les 4 derniers matchs cette saison.

Ligue 1

25 avril 2026 à 15:00
Olympique Lyonnais
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Auxerre
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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