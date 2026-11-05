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Mamadou Sarr

Viré de Lyon, il revit à l’OL espagnol

OL
parEric Bethsy
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Deux ans après son départ définitif, Mamadou Sarr va retrouver Lyon en tant qu’adversaire ce jeudi. Un moment particulier pour le défenseur central de la Real Sociedad totalement relancé dans une ambiance lyonnaise.
L’Olympique Lyonnais aura droit à des retrouvailles ce jeudi. Lors de la 4e journée de Ligue Europa, les Gones vont défier la Real Sociedad de Mamadou Sarr. En tant que joueur formé au club rhodanien, le défenseur central attend ce moment avec impatience. « C'est forcément spécial, a confié l’international sénégalais dans un entretien accordé à L’Equipe. J'y ai passé le plus de temps dans ma vie (6 ans), ma famille y habite. C'est mon club formateur et de coeur. J'y ai passé de très belles années, j'y ai fait mes débuts pros, remporté la Coupe Gambardella. Quand il y a eu le tirage, c'était le match dont je rêvais. »
Enthousiaste à l’idée de croiser le club de ses débuts, Mamadou Sarr a de grandes chances de débuter la partie. L’ancien joueur de Strasbourg dispose d’un temps de jeu important à la Real Sociedad qui l’a totalement relancé après un passage compliqué à Chelsea. Dans la capitale anglaise, le pur produit de l’académie rhodanienne n’était pas parvenu à s’imposer. Le défenseur central évoque une période pénible et le besoin de retrouver un contexte comparable à celui de l’Olympique Lyonnais.
J'ai retrouvé un peu l'ambiance lyonnaise
- Mamadou Sarr
« Je revis. Il fallait être patient et trouver la meilleure porte de sortie. J'avais faim, très faim, et une seule envie : jouer au foot. Je suis venu ici pour retrouver du temps de jeu, de la confiance et découvrir un nouveau football. J'ai un coach qui me fait jouer et j'essaye de lui rendre. J'ai retrouvé un peu l'ambiance lyonnaise. Un très bon club sportivement mais familial aussi et qui fait confiance aux jeunes. C'est le club parfait pour moi », s’est réjoui Mamadou Sarr, plus à l'aise dans cet Olympique Lyonnais version espagnole.
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