Depuis deux ans, l'OL surveille les championnats des pays de l'Est pour y faire son mercato. C'est encore le cas puisque Lyon s'intéresse de très près à Matvey Kislyak, le jeune milieu de terrain du CSKA Moscou. Le club rhodanien serait en concurrence avec Monaco dans ce dossier.

Matthieu Louis-Jean a des contacts en Europe de l'Est, et les signatures de Sulc et Greif ont montré que l'Olympique Lyonnais savait dénicher des joueurs issus de ces pays. S'agissant de la Russie les choses sont plus compliquées, puisque les clubs de ce pays ne participent plus aux compétitions internationales depuis l'invasion de l'Ukraine et la mise à l'écart de la Russie par la FIFA. Cela n'empêche pas que Matvey Kislyak, le milieu de terrain de 21 ans du CSKA Moscou est sur les tablettes de l'OL, comme le révèle Transfermarkt , qui a eu l'occasion d'interviewer l'international russe. Et le site spécialisé de préciser qu'en plus de l'Olympique Lyonnais, l'AS Monaco, Besiktas et Galatasaray seraient également intéressés par le joueur moscovite.

Matvey Kislyak regarde la Ligue 1

Dans son entretien accordé à Transfermarkt, Matvey Kislyak pense qu'il est capable de s'adapter à n'importe quel championnat, dont la Ligue 1 qu'il regarde à la télé. « Je pense qu’un bon footballeur doit être capable de s’adapter à toutes les exigences, qu’elles proviennent d’un championnat, d’une équipe ou d’un entraîneur. Je veux être un joueur polyvalent, qui ne soit pas lié à un style particulier ou à une formation tactique spécifique, mais capable de s’adapter à différents championnats, équipes et postes », confie le milieu de terrain du CSKA Moscou, dont le prix actuel est estimé à 25 millions d'euros, sachant qu'il a un contrat jusqu'en 2029 avec le club actuellement cinquième du championnat de Russie.

Pour en revenir à la Ligue 1, Matvey Kislyak admet qu'il suit de près les performances de Matvei Safonov et Aleksandr Golovin. « Si je suis les performances de Golovin et Safonov en France ? Oui. J’essaie de regarder leurs matchs importants. Je me réjouis toujours de leurs succès et je suis fier d’eux. On se retrouve aussi en équipe nationale et on reste en contact. Je leur pose des questions sur le championnat français et le football européen en général : comment ils se sentent en jouant là-bas, quelles sont les différences par rapport à notre championnat, etc. Je suis sincèrement intéressé par leurs expériences », confie celui qui pourrait donc rejoindre l'OL la saison prochaine.