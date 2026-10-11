L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

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parGuillaume Conte
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L'OL est passé au travers de son match à Lens de vendredi, et Sidney Govou ne digère pas la façon dont Paulo Fonseca prépare ses matchs.
Sidney Govou a beau être une légende de l’Olympique Lyonnais, il se montre très souvent sans pitié avec son club de coeur. Consultant pour Canal+ et Le Progrès, l’ancien attaquant s’est livré dans le journal régional. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas du tout apprécié la copie rendue par les joueurs lyonnais à Lens vendredi soir. Et pour expliquer cela, l’ancien international français n’hésite pas à pointer du doigt Paulo Fonseca, coupable selon lui d’avoir trop insisté sur l’aspect tactique pour oublier de mettre l’ingrédient essentiel.

Fonseca se trompe de combat... à chaque fois

« Avant d’être un jeu d’échecs, un match est un rapport de force. À trop vouloir intellectualiser, on oublie l’essentiel, l’envie, la grinta, l’agressivité. Je trouve que l’OL à Lens était plutôt parti pour réciter sa leçon. Pendant vingt minutes, on voyait des sorties de balle sur les côtés, une équipe obnubilée par l’organisation, mais après ? J’ai entendu Corentin Tolisso dire que l’équipe n’avait peut-être pas compris les consignes, mais je pense qu’on fait les choses à l’envers. Quand l’OL place la tactique avant l’envie, ça me dérange. Il faut courir d’abord, peser sur l’adversaire puis quand la fatigue s’installe, s’organiser pour faire déjouer l’adversaire, en tout cas c’est ma vision. C’est peut-être une vision à l’ancienne peut-être, mais je crois à cela », a lancé Sidney Govou, qui estime que l’OL s’est vu encore une fois trop beau en pensant pouvoir dicter le tempo du match face à Lens, alors qu’il fallait tout donner pour livrer un duel pour la première place.
Un constat d’échec de plus pour Paulo Fonseca, qui a beau répéter qu’il est le meilleur entraineur de l’histoire récente de l’OL, mais les gros matchs semblent trop souvent échapper à son équipe. Et cela finit toujours par coûter cher au moment du bilan en fin de saison.

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Hâte d etre a mercredi car pour moi le barca est grand favori de la c1 et je mets city en 2 .

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Allez l'OM ! 👊⚽

L’OL vaincu, Govou accuse lourdement Fonseca

Qu'est ce qu'il y connaît au foot govou pr critiquer fonseca ? 👎 Ta vision à l'ancienne, ta façon de jouer nous a seulement mené plusieurs fois en 1/4 de LDC, avec Fonseca on va la gagner !

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OK..... donc en plus. d être nul, ça devient incomprejensible.... GG

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