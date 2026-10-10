OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

L'OL compte plusieurs jeunes talents à polir dans son effectif. Rémi Himbert en fait partie, même si le jeune Français peine à se montrer depuis le début de la saison.

L'Olympique Lyonnais a été surpris par le RC Lens ce vendredi en Ligue 1 . Une défaite dommageable pour les Gones, qui espèrent réaliser une belle saison. Les places sont d'ailleurs chères au sein de l'effectif de Paulo Fonseca. Alors qu'il avait un rôle assez important lors du précédent exercice, Rémi Himbert dispose désormais de moins de temps de jeu chez les pensionnaires du Groupama Stadium. Une situation qui interroge forcément les supporters et les observateurs lyonnais, dont certains reprochent à Paulo Fonseca sa gestion des jeunes joueurs de l' OL

Himbert, c'est quoi le problème ?

L'Équipe indique ces dernières heures que la situation devient de plus en plus compliquée pour le joueur de 18 ans, qui a perdu du crédit aux yeux du staff. Cette baisse de confiance n'a pas échappé à certains internautes sur X. Plusieurs d'entre eux ont notamment adressé un message assez clair à Paulo Fonseca.

On pouvait ainsi lire : « La gestion des jeunes par Fonseca est une catastrophe. Hormis Moreira, qui a bénéficié de la blessure de Fofana, sinon il jouerait avec la réserve » ; « Fonseca a laissé Fallou Fall filer à Bastia, il est cata sur la gestion des jeunes » ; « Parce que Paulo, excusez-moi de le dire, mais un peu c.. sur les bords. Himbert est jeune et a déjà prouvé son talent. Vraiment, la fin de règne de Fonseca est pénible à regarder » ; ou encore : « Fonseca est catastrophique. Je n'arrive pas à croire que nous sommes repartis avec lui pour une saison supplémentaire, et sa gestion des jeunes, c'est n'importe quoi. »

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Les matchs vont néanmoins s'enchaîner pour l'OL, avec deux rendez-vous importants la semaine prochaine face à Crystal Palace et à Nice, respectivement en Ligue Europa et en Ligue 1. Himbert aura peut-être l'occasion de retrouver du temps de jeu, lui qui avait montré de très belles choses la saison passée. Mais tout va vite dans le football et le jeune attaquant originaire de Saint-Avold traverse actuellement une période délicate. À lui de saisir la moindre opportunité pour inverser la tendance.