Sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin de la saison, Emerson aimerait partir en juin prochain afin de signer librement à Santos. Mais le club phocéen ne l’entend pas de cette oreille.

Bruno Genesio a peu de certitudes dans son effectif mais Emerson en fait partie. Avant de se blesser au genou (son retour est prévu en janvier), le défenseur passé par l’Olympique Lyonnais et Chelsea était l’un des tauliers du nouvel entraîneur de l’OM. Expérimenté et plutôt performant sur le terrain, le latéral gauche de 32 ans dispute actuellement sa troisième saison en Provence, où il est apprécié des supporters et de ses coéquipiers. En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, l’international italien (29 sélections) vit peut-être ses derniers mois en Ligue 1

C’est tout du moins ce que souhaite le principal intéressé. Selon les informations relayées par Football Club de Marseille, le défenseur de 32 ans souhaite profiter de sa situation contractuelle pour partir l’été prochain et s’engager librement en faveur du club brésilien de Santos. Un plan de carrière très précis de la part d’Emerson, qui avait déjà été sollicité l’été dernier pour s’en aller dans le championnat brésilien. L’OM l’avait retenu… et pourrait répéter l’expérience à l’été 2027. Et pour cause, le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille rappelle que le club phocéen dispose d’une clause pour prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2028, le contrat d’Emerson.

L'OM veut éviter un départ libre d'Emerson

Stéphane Richard et Grégory Lorenzi pourraient par conséquent activer cette clause, soit pour conserver le défenseur une saison de plus, soit pour récupérer une indemnité de transfert en cas de départ en 2027. Dans les deux cas, l’Olympique de Marseille semble avoir tout intérêt à activer sa clause pour prolonger le bail de son défenseur italien d’une année supplémentaire. Reste maintenant à voir si tout cela prendra forme ou si Emerson réussira finalement son coup en quittant l’OM en fin de contrat pour rejoindre le Brésil et sa ville native de Santos. Ce sera en tout cas l’un des dossiers importants de l’été à suivre pour Marseille.