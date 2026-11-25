François Letexier n'est pas anti-OL, la preuve tombe
Letexier a pris la bonne décision
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Aulas aurait dû d'aire comme Marseille ouvrir les porte du stade gratos comme actuellement pour remplir ton stade car les 3/4 ne paie pas l'entrée
Florian Thauvin devrait faire attention à ses postures devant les médias (dont Canal+) s'il ne veut pas se retrouver dans la même situation que Kylian Mbappé qui traverse en ce moment avec le bashing perpétuel qu'il subit par les journalistes et les neuneus des réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que Florian Thauvin ait le même mental que Kylian Mbappé pour y faire face... et ce... sans trébucher. Les journalistes veulent absolument être les copains des joueurs. Si tu les repousses... ils te réservent le même traitement qu'ils infligent à Kylian Mbappé.
Mouais... si c'est ton seul contre exemple, je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles à ça, et perso, je n'y vois pas d'antisémitisme mais plutôt une moquerie vis à vis des médias pro sionistes (même s'il était totalement à côté de la plaque car il s'agissait en réalité de la prononciation américaine). Lfi est surtout contre toute forme de ségrégation, et dans les années 30 c'est facile de savoir qui ils auraient défendu
A Sacha Guitry point carré : Dit le mec... qui prend les citations de grands auteurs et les présentent comme les siens. Mdr Si... si... c'est ReMANStada !!! Tu es tellement bête que tu ne comprends même pas les jeux de mots. ^^
Le titre dit : il est de droite, donc il est refusé. Je trouve ça limite, et dans l’autre sens aussi. Et dire que les supporters sont de gauche ça veut dire quoi ? Les gens avec des opinions différentes ne peuvent pas travailler ensemble ?
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15