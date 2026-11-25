Critiqué par les supporters de l’OL pour sa décision de refuser le but inscrit par Ernest Nuamah à Lille, François Letexier a reçu le soutien de la direction de l’arbitrage.

Pour la grande première de Carlos Vicens, l’Olympique Lyonnais a réussi une belle performance samedi sur la pelouse de Lille. Les Gones se sont imposés 0-1 grâce à un but de Mads Bidstrup et auraient même pu alourdir le score. Ernest Nuamah avait inscrit le deuxième but de l’OL à la 42e minute de jeu, mais François Letexier, appelé par le VAR, a finalement annulé ce second but lyonnais . En cause, une faute selon l’arbitre français de Mads Bidstrup sur le gardien lillois Berk Özer, empêchant le Turc d’intervenir sur la frappe d’Ernest Nuamah.

Letexier a pris la bonne décision

La décision de François Letexier avait provoqué la réaction de nombreux supporters de l’OL, estimant que jamais ce but n’aurait été refusé s'il avait été marqué par le LOSC face à Lyon. Mais ce fait arbitral a parfaitement été géré par François Letexier selon la direction de l’arbitrage, dans son bilan de la semaine a donné raison à l’arbitre du match Lille-OL.

« Avant que le ballon ne franchisse la ligne de but, le joueur lyonnais n° 2 entre irrégulièrement en contact avec le gardien de but lillois et impacte la capacité de ce dernier à jouer librement le ballon. L’analyse des images confirme le caractère fautif de cette charge. Conformément à la Loi 12, le but devait donc bien être refusé » peut-on lire dans le communiqué officiel de la direction de l’arbitrage sur le site de la Fédération française de football.

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François Letexier a par conséquent pris la bonne décision, selon ses supérieurs, en refusant le but inscrit par Ernest Nuamah en raison de la faute de Mads Bidstrup sur Berke Özer. De quoi mettre fin à la polémique, même si une partie des suiveurs de l’Olympique Lyonnais garde cette décision arbitrale au travers de la gorge.