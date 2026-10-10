OL : Tagliafico critique Fonseca et ses coéquipiers

OL : Tagliafico critique Fonseca et ses coéquipiers

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parEric Bethsy
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Déçu de l’évolution du football moderne, Nicolas Tagliafico n’a pas épargné son entraîneur et ses coéquipiers à l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche aimerait jouer au sein d’une équipe avec davantage de liberté.
Le football, c’était mieux avant… L’analyse n’est pas la nôtre, mais plus celle de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais a profité de la trêve internationale pour accorder un entretien au média Clank. Une interview durant laquelle l’Argentin a critiqué les tactiques modernes. Pour l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, les matchs se jouent uniquement sur les plans de jeu établis par les entraîneurs accusés de négliger la créativité des joueurs.
« Aujourd'hui, on dépend plus de l'entraîneur malheureusement, a regretté le vice-champion du monde en ciblant plus particulièrement l’Olympique Lyonnais. Cela m'arrive en club, je sens qu'aujourd'hui les gars jouent un peu plus de manière automatique, ils ne créent plus autant qu'avant. Ils ne laissent plus parler cette créativité et aujourd'hui les entraîneurs cherchent le moyen de sortir avec le ballon si l'adversaire presse d'une manière. »
Si tu te contentes de ce que tu as travaillé...
- Nicolas Tagliafico
« C'est très bien de donner des outils à l'équipe, mais très souvent tu ne peux pas dépendre de ça parce que le football est dynamique et l'adversaire va aussi mettre des choses en place pour te compliquer la tâche, a expliqué le Gone. Et si tu te contentes de ce que tu as travaillé et que tu ne génères aucune créativité, ça donne soit un match très plat, soit tu ne tires pas vraiment le meilleur du joueur. Malheureusement je sens que cela arrive de plus en plus. Cela se joue de plus en plus sur les détails, sur la tactique, sur le jeu automatique et non la liberté qu'un joueur peut générer. » Du côté de Lyon, ses coéquipiers ainsi que le coach Paulo Fonseca risquent de ne pas apprécier.
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