Lens en crise, le vestiaire « au bord de l’implosion »

Florian Thauvin devrait faire attention à ses postures devant les médias (dont Canal+) s'il ne veut pas se retrouver dans la même situation que Kylian Mbappé qui traverse en ce moment avec le bashing perpétuel qu'il subit par les journalistes et les neuneus des réseaux sociaux. Je ne suis pas sûr que Florian Thauvin ait le même mental que Kylian Mbappé pour y faire face... et ce... sans trébucher. Les journalistes veulent absolument être les copains des joueurs. Si tu les repousses... ils te réservent le même traitement qu'ils infligent à Kylian Mbappé.