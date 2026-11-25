Mauricio Pochettino vit un début d’aventure très difficile à Manchester United avec une lourde défaite 4-0 à Liverpool dimanche. L’entraîneur argentin espère pouvoir renforcer son effectif au mercato d’hiver.

Balayé 4-0 par Liverpool à Anfield dimanche, Manchester United s’est encore davantage enfoncé dans la crise. La grande première de Mauricio Pochettino sur le banc des Red Devils a tourné au vinaigre et il va falloir beaucoup de travail pour sortir l’équipe de sa situation actuelle au classement (19e de Premier League ). Nommé durant la trêve pour succéder à Michael Carrick, l’ex-sélectionneur des Etats-Unis espère qu’il aura la possibilité de recruter au mois de janvier pour réajuster l’effectif.

Pochettino rêve d'attirer Balogun à MU

Selon les informations de la journaliste Charlotte Duncker du Times Sport, plusieurs profils sont d’ores et déjà ciblés par le nouvel entraîneur de Manchester United. Mauricio Pochettino souhaite par exemple attirer Folarin Balogun, tout proche de signer à Everton l’été dernier et qui a finalement vu son transfert capoter à la dernière minute. L’Américain a brillé sous les ordres de Pochettino avec les USA et verrait un transfert à Old Trafford d’un très bon oeil. La question est maintenant de savoir quelle sera la somme réclamée par l’AS Monaco pour l’ancien attaquant d’Arsenal, dont le contrat court jusqu’en 2028 et dont la valeur marchande se situe aux alentours de 50 millions d’euros selon Transfermarkt.

L’attaquant de 25 ans est la priorité de Mauricio Pochettino, qui souhaite par ailleurs renforcer d’autres postes selon le média britannique. Le latéral gauche catalan Alejandro Balde, en manque de temps de jeu avec le FC Barcelone, est notamment dans le viseur des Red Devils. Autant dire que Mauricio Pochettino espère un mois de janvier rythmé et animé au niveau des arrivées à Manchester United. Un réajustement important de l’effectif est sans doute nécessaire pour espérer un changement, que les supporters souhaitent le plus rapide possible alors que Manchester United est actuellement relégable.