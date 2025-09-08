Gros ouf de soulagement à l’OL

L'OL compte bien repartir sur les mêmes bases qu'avant la trêve internationale lors de son déplacement au Stade Rennais en Ligue 1. Les Gones espèrent pouvoir compter sur les services de Moussa Niakhaté.

L' OL réalise pour le moment un sans-faute en Ligue 1. Les hommes de Paulo Fonseca ont pourtant été amputés de nombreux joueurs phares de l'équipe cet été. L'état d'esprit est parfait, notamment grâce aux leaders rhodaniens. Moussa Niakhaté en fait incontestablement partie. Mais voilà, l'enchainement des rencontres de haut niveau n'est pas simple à gérer pour les organismes et le défenseur lyonnais a été touché au genou avec le Sénégal et sorti à la 59e minute du match qualificatif pour la Coupe du monde 2026 face au Soudan (2-0) vendredi dernier. C'est logiquement l'inquiétude qui est présente à l'OL même si.

L'OL se montre rassuré

Ce mardi, le Sénégal disputera un second match face à la République démocratique du Congo pour le compte des qualifications pour la prochaine Coupe du monde 2026. Un match que ne jouera pas Niakhaté, laissé logiquement au repos. Il faut dire que l’IRM qu’il a passée tout récemment a montré qu’il n’était « pas apte à poursuivre le rassemblement ». Forcément, cette nouvelle avait de quoi inquiéter l'Olympique Lyonnais, qui tient beaucoup à son joueur et qui craignait une lourde blessure.

Mais selon les informations du Progrès, l'état de santé de l'ancien joueur de Nottingham Forest est plutôt rassurant. Pour la direction rhodanienne, il n'y a donc pas de risque d'une blessure grave pour le natif de Roubaix. Il n'est cependant pas dit que Moussa Niakhaté soit disponible pour le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais dimanche prochain en Ligue 1. Mais c'est un moindre mal pour Paulo Fonseca de savoir que son joueur ne serait pas absent beaucoup plus longtemps.