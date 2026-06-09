Le pari raté de l’OL est devenu un vrai jackpot

L'OL avait décidé de miser sur Martin Satriano pour enflammer son attaque l'été dernier, mais l'Uruguayen a fait flop. Son rebond est spectaculaire, et va lui valoir un beau transfert.

Loué pour sa justesse et son efficacité, le mercato estival de l’OL restera dans les mémoires tant il a permis de renforcer l’équipe avec des joueurs volontaires, peu chers et performants. Sur le nombre de joueurs recrutés avec des petits moyens, il y a forcément eu des échecs. Martin Satriano, prêté avec option d’achat obligatoire par le RC Lens à la dernière minute pour remplacer Georges Mikautadze, était un investissement qui avait du sens. Jeune prometteur arrivé très tôt en Europe du côté de l’Inter Milan, il avait su montrer une certaine adaptation à la Ligue 1 avec Brest. Moins heureux à Lens, l’Uruguayen avait le profil pour se relancer à l’OL.

Mais son passage a été catastrophique, avec un doublé mystique face à Nantes puis aucun autre but en Ligue 1 en 12 apparitions au total. Malgré ses efforts et sa bonne volonté, Martin Satriano a été invité à se trouver un nouveau club dès le 1er janvier. Il a réussi à rebondir à Getafe, marquant six buts dont un qui a beaucoup fait parler pour offrir la victoire au club de la banlieue de Madrid sur le terrain du Real dans le derby. Totalement conquis, Getafe a lâché 6,5 millions d’euros pour le faire signer, permettant à l’OL de faire une opération blanche puisqu’il était arrivé pour 6 ME (5 ME de transfert et 1 ME de prêt payant).

L'OL limite la casse, Getafe gagne gros

Mais pour Getafe, ce ne sera pas une opération blanche puisque Estadio Deportivo affirme que, malgré son contrat signé jusqu’en 2030 dans le club banlieusard, Satriano est bien parti pour rejoindre Venise, promu en Serie A et très ambitieux. Un montant de 10 millions d’euros est évoqué pour l’Uruguayen, ce qui ferait le bonheur du club espagnol. Un sacré rebond pour l’avant-centre de 25 ans, qui semblait en chute libre à l’OL et qui a su se relancer en quelques mois seulement en Liga . Comme quoi son recrutement par Matthieu Louis-Jean n’était pas une si mauvaise idée, même si Satriano n’a jamais pu trouver ses marques au Groupama Stadium.