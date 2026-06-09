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Le pari raté de l’OL est devenu un vrai jackpot

OL09 juin , 8:40
parGuillaume Conte
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L'OL avait décidé de miser sur Martin Satriano pour enflammer son attaque l'été dernier, mais l'Uruguayen a fait flop. Son rebond est spectaculaire, et va lui valoir un beau transfert.
Loué pour sa justesse et son efficacité, le mercato estival de l’OL restera dans les mémoires tant il a permis de renforcer l’équipe avec des joueurs volontaires, peu chers et performants. Sur le nombre de joueurs recrutés avec des petits moyens, il y a forcément eu des échecs. Martin Satriano, prêté avec option d’achat obligatoire par le RC Lens à la dernière minute pour remplacer Georges Mikautadze, était un investissement qui avait du sens. Jeune prometteur arrivé très tôt en Europe du côté de l’Inter Milan, il avait su montrer une certaine adaptation à la Ligue 1 avec Brest. Moins heureux à Lens, l’Uruguayen avait le profil pour se relancer à l’OL.
Mais son passage a été catastrophique, avec un doublé mystique face à Nantes puis aucun autre but en Ligue 1 en 12 apparitions au total. Malgré ses efforts et sa bonne volonté, Martin Satriano a été invité à se trouver un nouveau club dès le 1er janvier. Il a réussi à rebondir à Getafe, marquant six buts dont un qui a beaucoup fait parler pour offrir la victoire au club de la banlieue de Madrid sur le terrain du Real dans le derby. Totalement conquis, Getafe a lâché 6,5 millions d’euros pour le faire signer, permettant à l’OL de faire une opération blanche puisqu’il était arrivé pour 6 ME (5 ME de transfert et 1 ME de prêt payant).

L'OL limite la casse, Getafe gagne gros

Mais pour Getafe, ce ne sera pas une opération blanche puisque Estadio Deportivo affirme que, malgré son contrat signé jusqu’en 2030 dans le club banlieusard, Satriano est bien parti pour rejoindre Venise, promu en Serie A et très ambitieux. Un montant de 10 millions d’euros est évoqué pour l’Uruguayen, ce qui ferait le bonheur du club espagnol. Un sacré rebond pour l’avant-centre de 25 ans, qui semblait en chute libre à l’OL et qui a su se relancer en quelques mois seulement en Liga. Comme quoi son recrutement par Matthieu Louis-Jean n’était pas une si mauvaise idée, même si Satriano n’a jamais pu trouver ses marques au Groupama Stadium.
M. Satriano

M. Satriano

UruguayUruguay Âge 25 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs6
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs18
Buts6
Passes décisives1
Jaune5
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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En quoi je suis parisien? Dembele titulaire... Juste le ballon d'or qui vient de remporter 2 LDC. Tu contestes? Doué et barcola remplaçant... Tu contestes? Doué il a été bon hier en titulaire et là encore titulaire au PSG qui vient de gagner sa 2eme LDC Zaire Emery remplaçant (si bloc bas en face) ou titulaire (si gros milieu en face) dans un choix a 3 (Kante, Kone ou lui)... Tu contestes aussi? Wahou 1.5 titulaires du PSG sur combien de joueurs du PSG? 5... Dembele, doué, Barcola WZE et Hernandez... Quel parisianisme ! T'es juste... ridicule... 🤣😂🤣

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Elle arrivera jamais à la cheville de ta mère et de ta grand mère qui tournent tous les étés en famille dans les calanques à vider du poireau 😂

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tu es pas trop parisien toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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