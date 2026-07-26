OL : La Juventus présente ses excuses à Openda

L'Olympique Lyonnais s'apprête à accueillir Loïs Openda, l'attaquant international belge qui va être prêté sans option d'achat par la Juventus. Du côté turinois, on estime ne pas avoir su utiliser le potentiel du joueur.

Après seulement une saison passée à Turin, Loïs Openda va déménager au moins une saison. En effet, samedi, l'OL et les dirigeants turinois ont trouvé un accord pour le prêt de l'avant-centre de 26 ans , Lyon payant 3 millions d'euros plus 4 millions pour assumer une partie du salaire de l'ancien Lensois. Samedi soir, Loïs Openda n'a pas joué en amical avec le club turinois, confirmant qu'il s'apprêtait à rejoindre un nouveau club. De son côté, Luciano Spalletti, qui a eu l'occasion d'avoir l'attaquant sous ses ordres cette saison, a tenu à adresser un mot au futur avant-centre lyonnais. Le technicien a estimé que Lois Openda n'avait pas eu tout ce qu'il fallait pour briller sous le maillot de la Juventus et que le club de Serie A devait assumer sa part de responsabilité.

La Juventus n'est pas parvenue à faire briller Openda

Même si l'attaquant belge, recruté pour 45 millions d'euros, n'a marqué que deux buts en 34 matchs avec la Juventus, il n'est pas le seul responsable, estime Luciano Spalletti. « Avant tout, nous lui souhaitons sincèrement bonne chance dans cette nouvelle aventure. C'est un professionnel et un jeune homme exceptionnel. Nous lui souhaitons le meilleur, car nous n'avons probablement pas su exploiter pleinement son potentiel », a reconnu l'entraîneur de la Juventus, pas loin de plaider coupable concernant les statistiques faméliques du futur attaquant de l'Olympique Lyonnais. Sous le maillot de l'OL, Loïs Openda aura pour mission de retrouver l'efficacité qui avait fait de lui un des buteurs les plus convoités d'Europe...avant de repartir à la Juventus, puisqu'il est prêté à Lyon sans aucune option d'achat.